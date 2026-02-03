Gastroenterólogos insisten en acudir a consulta si aparecen síntomas que se puedan asociar al cáncer gástrico

Archivo - Cáncer de estómago. - PETERSCHREIBER.MEDIA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Médico de Enfermedades Digestivas (CMED) ha insistido en la importancia de no normalizar síntomas digestivos persistentes y acudir a consulta, ya que el cáncer gástrico, pese a que sea uno de los 10 cánceres con mayor prevalencia y en 2025 se hayan diagnosticado 7.200 nuevos casos en España, es una de las patologías más olvidadas por la ciudadanía.

Esto se debe a que sus síntomas iniciales son casi imperceptibles y se pueden confundir con síntomas de patologías benignas. Molestias como la sensación de plenitud precoz, la acidez persistente, el dolor abdominal leve, la pérdida de apetito o el cansancio pueden retrasar la consulta médica y por consiguiente, el diagnóstico en fases tempranas. En muchas ocasiones, "cuando el paciente acude al especialista, puede que el tumor ya se encuentre en estadios avanzados".

En los países occidentales, la supervivencia global del cáncer gástrico es de en torno al 50 por ciento. Si se diagnostica en estadios iniciales, esta cifra aumenta al 75 por ciento, y sin embargo, en estadios muy avanzados, la supervivencia baja a un poco menos del 10 por ciento, según el director médico del CMED, el doctor Gonzalo Guerra Azcona.

En los últimos años, se han incorporado técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, como la laparoscopia y la cirugía robótica, que permiten una mayor precisión y una menor agresión para el paciente. Estas cirugías permiten extirpar el tumor con la misma eficacia oncológica que la cirugía abierta, pero con ventajas como menor dolor postoperatorio, recuperación más rápida, reincorporación precoz a la vida diaria y disminución del riesgo de complicaciones.

Además, los tratamientos oncológicos han avanzado hacia una medicina cada vez más personalizada, con terapias dirigidas y esquemas de quimioterapia más ajustados a cada paciente, que ha mejorado la respuesta terapéutica y ha aumentado la supervivencia. "Hoy no tratamos solo un cáncer de estómago, tratamos a una persona concreta, con un tumor concreto", ha subrayado Guerra.

La detección precoz del cáncer de estómago mediante gastroscopia, la erradicación del 'Helicobacter pylori', la mejora de los hábitos alimentarios y la reducción del consumo de alcohol y tabaco y la disminución de alimentos y carnes ultraprocesadas ha hecho que los casos disminuyan un 15 por ciento en las últimas décadas, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Gonzalo Guerra ha incidido en la importancia de realizar campañas de concienciación ciudadana para informar de los síntomas y de la necesidad de acudir al especialista si estos son persistentes. "Detectar el cáncer de estómago en fases iniciales marca la diferencia entre un tratamiento curativo y uno meramente paliativo", ha concluido.