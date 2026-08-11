Gastroenteritis, otitis y golpes de calor disparan las urgencias en verano

Archivo - Mujer bebiendo agua y usando un ventilador por el calor - FCAFOTODIGITAL/ISTOCK - Archivo

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Urgencias de HM Hospitales en Málaga han advertido de un incremento durante los meses de verano de las consultas relacionadas con patologías estacionales derivadas del calor, la exposición prolongada al sol, el aumento de las actividades al aire libre y los cambios en los hábitos alimentarios y de ocio.

Gastroenteritis, otitis, conjuntivitis, quemaduras solares, contusiones, infecciones por hongos y golpes de calor figuran entre los principales motivos de atención sanitaria tanto en adultos como en niños.

El doctor coordinador de Urgencias de HM Málaga y del Hospital Internacional HM Santa Elena, Alberto Puertas Tamayo, ha explicado que "durante el verano observamos un aumento significativo de patologías relacionadas con las altas temperaturas, las actividades acuáticas y una mayor exposición a factores ambientales".

"Aunque muchas de ellas son leves, es importante no minimizar determinados síntomas y acudir a valoración médica cuando sea necesario para evitar complicaciones", ha añadido Puertas Tamayo.

Las gastroenteritis continúan siendo una de las causas más habituales de consulta en urgencias durante la época estival. Sus síntomas incluyen diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre, y suelen estar relacionadas con alteraciones en la conservación de los alimentos o con una higiene insuficiente.

Su transmisión se produce por gotas saliva en contacto de corta distancia, como las infecciones respiratorias, por lo que es importante evitar el contacto cercano ante estos síntomas. Los especialistas recomiendan extremar el lavado de manos y mantener una adecuada cadena de frío de los alimentos.

Las otitis y conjuntivitis también experimentan un notable incremento debido al uso frecuente de piscinas y playas. Enrojecimiento ocular, secreciones, molestias auditivas o dolor pueden requerir valoración médica para evitar una evolución desfavorable.

Secar correctamente los oídos tras el baño, utilizar gafas de natación y evitar compartir toallas son algunas de las medidas preventivas recomendadas.

Asimismo, las altas temperaturas favorecen la aparición de infecciones por hongos, especialmente en pies y pliegues cutáneos. Mantener la piel seca, utilizar calzado transpirable y evitar caminar descalzo en zonas húmedas de uso público son medidas sencillas que contribuyen a reducir su incidencia.

Por otro lado, las contusiones y pequeños traumatismos aumentan durante estos meses debido al uso de chanclas, los resbalones en zonas de baño y la práctica de actividades al aire libre. Ante inflamación importante o limitación funcional, los especialistas recomiendan acudir a urgencias para descartar lesiones de mayor gravedad.

Puertas Tamayo ha aclarado que también debemos prestar "especial atención a los golpes de calor y a los cuadros de deshidratación, especialmente en personas mayores y niños, que son los grupos más vulnerables frente a las altas temperaturas".

"Una hidratación adecuada, evitar la exposición solar en las horas centrales del día y permanecer en espacios frescos son medidas fundamentales para prevenir estas situaciones", ha concluido.

URGENCIAS PEDIÁTRICAS, MÁS ACTIVAS

Los niños constituyen uno de los colectivos que más consultas generan en urgencias durante el verano. Quemaduras solares, picaduras de insectos, otitis, gastroenteritis, alergias y traumatismos leves figuran entre los motivos más frecuentes de atención pediátrica.

La doctora jefa del Servicio de Urgencias Pediátricas de HM Málaga, María González, ha señalado que "los niños son especialmente sensibles a los efectos del calor y a la exposición solar prolongada, por lo que resulta fundamental reforzar las medidas preventivas durante estos meses".

Asimismo, ha recordado que "cuando un niño presenta dificultad respiratoria, tendencia al sueño o pérdida de conocimiento, fiebre alta acompañada de rigidez de cuello o una reacción alérgica importante, no debe demorarse la atención médica".

Para responder a este incremento estacional de la demanda asistencial, HM Hospitales dispone de servicios de Urgencias preparados para ofrecer atención continuada, con acceso inmediato a pruebas diagnósticas y coordinación con las distintas especialidades médicas.