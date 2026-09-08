García insiste en que el Estatuto Marco es "la primera piedra" para mejorar las condiciones laborales de los sanitarios - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el Proyecto de Ley de Estatuto Marco es "la primera piedra para empezar a mejorar algo que nadie se ha atrevido a mejorar en 23 años", que es la situación laboral de los profesionales sanitarios.

"El Estatuto Marco no se dirime, no se enmienda, no se aprueba o no se rechaza en un despacho; se aprueba y se enmienda en el Congreso de los Diputados y aquí también, en el Senado, cuando venga ese texto", ha manifestado en respuesta a una interpelación de la diputada del Partido Popular (PP), Rosa María Romero, para que informara de la situación sanitaria en España, que ha aprovechado para indicar que la norma acaba "con las guardias extenuantes de 24 horas".

García, que ha asegurado que en 22 años de ejercicio profesional no escuchó "a ninguna autoridad -ni institucional, ni política, ni sindical- hablar de la toxicidad de las guardias de 24 horas", ha señalado que eliminarlas fue su primer objetivo como ministra. "Las he sufrido en mis carnes", ha aseverado, al tiempo que ha denunciado "oposiciones cada 10, cada 15 años, como se convocaban en las comunidades que gobierna el PP".

Por ello, y ante esta "precariedad", ha reafirmado la decisión de llevar el texto al Congreso de los Diputados, lo que ofrece a los parlamentarios, según ha expuesto, la opción de "poder decir de qué están en contra". De hecho, se ha preguntado si se oponen a "disminuir un 30 por ciento el horario de las guardias de los profesionales" o a que se obligue a las comunidades autónomas "a garantizar plantillas suficientes".

COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Al respecto, y tras destacar que la situación actual de los sanitarios "es por culpa del Estatuto Marco del año 2003", ha insistido en que las comunidades autónomas 'populares' han practicado una "dejación de responsabilidad" y una "dejación de funciones a la hora de cuidar a sus profesionales". "La planificación, la ordenación, el pago y todo lo que tenga que ver con los recursos humanos es competencia de las comunidades autónomas", ha subrayado, tras lo que ha pedido que la devuelvan "si no la saben ejercer".

Además, ha recordado que se va a regular el Real Decreto que modifica la relación laboral especial del personal residente, con lo que se va a dar la paradoja de que "tendrán aprobados sus derechos y sus mejoras de las condiciones laborales", a la vez que el PP podría votar "en contra de la mejora de las condiciones laborales de los profesionales" adjuntos.

Sin embargo, Romero ha rechazado los argumentos de García y ha manifestado que "no debería seguir ni un minuto más" al frente de este departamento ministerial. "Tenemos un déficit de profesionales sanitarios que ha sido incapaz de resolver" y "listas de espera en niveles extraordinariamente preocupantes por su responsabilidad directa", ha declarado, para añadir que los sanitarios y los sindicatos están "movilizados en pie de guerra" y con una huelga que dura más de un año.

La miembro del PP, que ha reconocido que se necesita actualizar el Estatuto Marco, ha sostenido, sin embargo, que el "problema" es que se ha aprobado "de espaldas a los profesionales, a los representantes sindicales, a las comunidades autónomas". Junto a ello, ha subrayado que la norma "tampoco cuenta con el apoyo de la mayoría parlamentaria".

CONTINÚA NEGANDO UN COLAPSO SANITARIO EN CEUTA

Por último, y ya en relación con la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, ha preguntado a García por los refuerzos de profesionales que ha asegurado que se necesitan para abordarla. "Con esta crisis en Ceuta y con su pésima gestión en Sanidad, ha demostrado su incapacidad, su negligente gestión al frente del Ministerio de Sanidad", le ha espetado.

Sin embargo, García ha incidido en que los datos facilitados al respecto "no reflejan colapso", pese al "lenguaje deshumanizador y racista" del PP. "Hemos visto los partes de Urgencias en los que venían chavales en chanclas, mujeres con sus hijos, niños y niñas, gente con hipotermia, deshidratación y paradas cardíacas", ha explicado para negar la "invasión" señalada desde los 'populares'.