Galactorrea: ¿Por qué produces leche sin estar lactando? ¿sabes que también puede suceder a hombres?

MADRID, 17 Mar. (EDIZIONES) -

Galactorrea es el término que se emplea para definir la secreción o salida de leche por el pezón que no está relacionada con la producción normal de leche para la lactancia. No siempre es sinónimo de trastorno endocrinológico ya que también puede ser el resultado de otros factores como una estimulación excesiva de las mamas, el empleo de ciertos fármacos que por ejemplo bloquean la dopamina (neurotransmisor que inhibe la producción/secreción de prolactina) o alteraciones locales de la mama.

La doctora Betina Biagetti es endocrinóloga y coordinadora de la Unidad de Hipófisis del del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, así como miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y advierte en una entrevista con Infosalus que si presentamos galactorrea de forma persistente, no estando embarazada, ni dando el pecho, se ha de acudir al médico de Atención Primaria.

"La secreción por el pezón que no sea de leche, en especial cuando es de un solo pecho con sangre, amarilla o transparente, o que está asociada con una lesión palpable en el pecho, requiere de una atención médica inmediata, ya que puede ser un signo de cáncer de mama no diagnosticado", prosigue la experta.

Según insiste, el médico es quien a través de una correcta historia clínica, exploración física, y de ser necesario la determinación en sangre de los niveles de prolactina, orientará el caso y lo remitirá de ser necesario al endocrinólogo.

"Cuando la galactorrea es debida a un trastorno endocrinológico se genera por exceso de prolactina, la hormona que estimula la producción de leche y se secreta en la hipófisis (una glándula alojada en la base del cráneo). En este caso, habitualmente la galactorrea es bilateral y puede ser espontánea o solo manifestarse a la expresión del pezón", añade esta experta.

Los signos y síntomas que se asocian con la galactorrea, según indica esta especialista, son:

·Secreción de leche persistente o intermitente por el pezón generalmente bilateral espontánea o a la expresión del pezón.

·Secreción por el pezón con múltiples conductos galactóforos afectados.

·Períodos menstruales irregulares o que no se presentan.

·Disminución del deseo sexual.

·Dolores de cabeza o problemas de visión cuando es secundara a un macro-adenoma hipofisario (tumor benigno de la hipófisis superior a 10 mm).

Por otro lado, la especialista de la SEEN avisa de que la galactorrea por sí sola no es una enfermedad, pero sí puede ser un signo de un problema no diagnosticado. Generalmente, se produce en mujeres, incluso en aquellas que nunca han tenido hijos o después de la menopausia. Pero la galactorrea se puede producir también en hombres e incluso en bebés, apostilla.

¿A QUÉ ES DEBIDA? ¿CUÁLES SON SUS CAUSAS?

Así, la doctora Betina Biagetti precisa que las posibles causas de la galactorrea son:

·Medicamentos, como ciertos fármacos procinéticos, antidepresivos, antipsicóticos

·Consumo de opioides y marihuana

·Hipotiroidismo primario con altos niveles de TSH

·Enfermedad hepática o renal crónica

·Estimulación excesiva de las mamas, que puede estar relacionada con la actividad sexual, o con la fricción prolongada con la ropa

·Lesión en los nervios de la pared torácica por una cirugía, quemaduras u otras lesiones en el tórax

·Estrés

·Adenoma de hipófisis secretor de prolactina (prolactinoma) o no secretor de prolactina que comprime el tallo de la hipófisis, e interrumpiendo la acción inhibitoria de la dopamina sobre la prolactina u otros trastornos de la hipófisis

La coordinadora de la Unidad de Hipófisis del del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona recuerda que, tras una exhaustiva historia clínica y exploración física. Si su médico determina que puede tener un problema endocrinológico, le realizará un análisis de sangre con determinación de prolactina y si confirma su sospecha lo derivará a un endocrinólogo.

Este especialista dice que nuevamente le hará una historia clínica detallada y una exploración física, ampliará el estudio hormonal, descartará un posible embarazo y determinará la necesidad o no de realizar una ecografía de las mamas o resonancia magnética centrada en la hipófisis.

"A veces, no es posible determinar una causa exacta de la galactorrea. De todas formas, el médico podría recomendarte tratamiento médico que bloquee los efectos de la prolactina o disminuya el nivel de prolactina si tiene molestias o secreción persistente por el pezón", subraya la especialista del Vall d'Hebron.

En última instancia, la doctora Biagetti sostiene que, cuando es necesario, el tratamiento de la galactorrea se focaliza en resolver la causa subyacente. "Cuando la causa es una medicación, le aconsejarán cambiar la dosis o el fármaco. Si la causa es el hipotiroidismo, le iniciarán tratamiento de remplazo con hormonas tiroideas. Cuando la causa es un adenoma en la hipófisis, si es un prolactinoma, le propondrán iniciar una medicación que actúa reduciendo tanto los niveles de prolactina como el volumen de la lesión. En el caso de que la lesión no sea un prolactinoma o si usted no tolera la medicación, le indicarán cirugía transesfenoidal", detalla la experta.