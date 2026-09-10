Gabriel Leguizamón, experto en rehabilitación: "Una vuelta progresiva no significa entrenar menos"

Archivo - Mujer deportista lesionada. - LZF/ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Retomar de forma progresiva la actividad, adaptar la intensidad al estado físico de cada persona y respetar los tiempos de recuperación son claves para evitar que la vuelta a la rutina termine en una lesión, explica Gabriel Leguizamón, experto en rehabilitación de DyCare, quien aclara que "una vuelta progresiva no significa entrenar menos".

Este cambio brusco de rutina puede favorecer la aparición de sobrecargas, molestias y lesiones, especialmente cuando se intenta recuperar desde el primer día el nivel de actividad que se mantenía antes de las vacaciones.

"El error de septiembre es querer recuperar de golpe lo que hemos dejado de hacer en verano", explica Gabriel Leguizamón, quien considera que "el problema no está necesariamente en haber reducido la actividad durante las vacaciones", sino en pretender volver inmediatamente a la misma intensidad, frecuencia y duración.

"Después de varias semanas con una rutina diferente, el cuerpo necesita un periodo de readaptación. Aumentar demasiado rápido la carga puede hacer que músculos, tendones y articulaciones reciban un estímulo para el que todavía no están preparados", añade.

Entre las molestias que pueden aparecer en este contexto se encuentran las sobrecargas musculares, tendinopatías y problemas articulares, aunque el tipo de lesión dependerá de la actividad realizada, del estado físico de cada persona y de las lesiones que han sufrido previamente.

"No debemos utilizar las semanas anteriores a las vacaciones como única referencia para establecer la carga de entrenamiento. Hay que volver desde el punto en el que estamos, no desde el punto en el que estábamos en junio o julio", señala Leguizamón.

"Una vuelta progresiva no significa entrenar menos por sistema, sino ajustar el esfuerzo a la capacidad real de cada persona en ese momento. Si aparece dolor, pérdida de movilidad o una molestia que se mantiene después de reducir la carga, es importante escuchar estas señales y consultar con un especialista que pueda guiarnos en el proceso de recuperación", añade.