La Fundación Uniteco destaca los ensayos clínicos como un "activo estratégico" para la innovación sanitaria en España - FUNDACIÓN UNITECO

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Uniteco ha celebrado la jornada técnico-sanitaria 'Ensayos Clínicos: un activo estratégico para la innovación sanitaria en España', un encuentro que ha reunido a 150 asistentes, donde se han puesto de relieve los ensayos clínicos como un "activo estratégico" para el país, ya que aportan acceso temprano a la innovación a los pacientes, conocimiento al sistema sanitario y atractivo para la inversión.

A lo largo de la jornada, que ha contado con representantes del ámbito hospitalario, la investigación, la industria farmacéutica, la Administración Pública y el Congreso de los Diputados, se ha abordado los retos que condicionan actualmente la investigación clínica en España, desde las condiciones de trabajo de los equipos hasta el marco normativo y contractual en el que se desarrollan los ensayos clínicos.

Entre sus conclusiones, lo participantes han incidido en la importancia de invertir en las personas, en sus condiciones de trabajo y en la eficiencia operativa de los centros constituye una condición necesaria para investigar con calidad. Además, ha puesto de relieve que una regulación basada en el riesgo y un marco contractual claro y equilibrado, que reconozca el papel de los promotores académicos, contribuirían a reforzar la competitividad de España en el ámbito de la investigación clínica.

Bajo el título 'Condiciones laborales, recursos y eficiencia operativa en los ensayos', la primera mesa ha puesto el foco en los equipos que hacen posible la investigación clínica. Moderada por Luis de Haro, director de iSanidad, ha contado con la participación de Esther Aleo Luján, directora médica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; Reyes Boceta, directora de Desarrollo e Investigación Clínica en GSK España; Cristina Caramés, directora Asistencial y de Investigación Corporativa del Grupo Quirónsalud; Manuel Cuenca, subdirector general de Evaluación y Fomento de la Investigación en el ISCIII; y Alfonso José Santiago Marí, director ejecutivo de Fundación Pethema.

Durante la misma, los participantes han intercambiado puntos de vista sobre la dotación de recursos, la organización de los centros y las condiciones de los profesionales implicados, así como sobre las palancas para ganar eficiencia sin comprometer la calidad ni la seguridad de los pacientes.

"La investigación clínica está muy concentrada territorialmente. Tenemos que facilitar la participación de pacientes de áreas más despobladas, donde el acceso a otros centros puede resultar más difícil. Existe una enorme brecha que debemos subsanar, pero también un gran potencial para investigar y crecer en áreas menos representadas. Es una prioridad absoluta y, en España, estamos comprometidos con facilitar el acceso a estas zonas", ha señalado Reyes Boceta, directora de Desarrollo e Investigación Clínica en GSK España.

Por sus parte, Manuel Cuenca, subdirector general de Evaluación y Fomento de la Investigación en el ISCIII, ha recordado que las nuevas generaciones quieren trabajar y conciliar, "por lo que debemos desarrollar modelos mixtos de carreras profesionales". "En los próximos años, la investigación clínica tendrá también un papel en Atención Primaria, donde contamos con pocos profesionales, especialmente ante el desarrollo de enfermedades de larga duración. Tenemos que desarrollar sistemas mixtos y conseguir que la investigación esté mejor retribuida", ha añadido.

Durante la charla magistral han reflexionado sobre el equilibrio entre riesgos y beneficios de la investigación clínica. En ella han intervenido Melchor Álvarez de Mon, jefe de Servicio de Enfermedades del Sistema Inmune-Oncología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias; Pilar Garrido, jefa de Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón y Cajal y expresidenta de Facme; y Jesús García Álvarez, jefe de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca Avanzada del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Precisamente, García Álvarez ha recordado que "invertir en ensayos clínicos es invertir en certidumbre y seguridad". "Contribuyen a mejorar la calidad del sistema sanitario y la carrera profesional, al tiempo que permiten acceder de forma temprana a tratamientos a los que, de otro modo, no sería posible. Por ello, existe una oportunidad para integrar los ensayos clínicos a las nuevas tecnologías, que nos permiten ofrecer un seguimiento aún más intensivo. En definitiva, adaptar la investigación al siglo XXI", ha afirmado.

La segunda mesa, titulada 'Hacia una regulación basada en riesgo y un marco justo para promotores académicos', ha trasladado el debate al terreno normativo. Moderada por Juan Pablo Núñez, secretario general de Fundación Uniteco y CEO de UNITECO, ha reunido a Rafael Belmonte, diputado del Partido Popular por Sevilla en el Congreso e Iván Sánchez Serrano, portavoz de Sanidad de VOX en las cortes de Castilla La Mancha.

En ella, los participantes han contrastado sus planteamientos sobre cómo avanzar hacia una regulación proporcional al riesgo de cada ensayo y sobre las condiciones que permitan a hospitales, universidades y grupos cooperativos actuar como promotores en igualdad de condiciones.