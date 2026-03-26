Fundación Pasqual Maragall beca un proyecto del IQS y la Universidad de Navarra sobre metabolismo cerebral en Alzheimer

Astrocitos. - IQS

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pasqual Maragall ha premiado con una de las dos becas de la tercera edición del Pasqual Maragall Researchers Programme (PMRP) al proyecto 'STAR-AD', que colideran el Instituto Químico de Sarriá (IQS) y la Universidad de Navarra y está centrado en profundizar en el metabolismo cerebral en Alzheimer.

Según ha detallado el IQS, la investigación estudia los astrocitos, unas células cerebrales fundamentales que protegen y suministran energía a las neuronas. En condiciones normales, estas células aseguran el funcionamiento correcto del cerebro, pero, en pacientes con Alzheimer, los astrocitos modifican su metabolismo para responder a una mayor demanda energética.

Aunque esta respuesta es inicialmente beneficiosa, existen evidencias sólidas de que, a largo plazo, puede resultar perjudicial y acelerar la enfermedad. El proyecto 'STAR-AD' busca comprender cómo se altera este metabolismo y de qué manera afectan estos cambios a procesos críticos como la señalización de la insulina o la acumulación de glucógeno en el cerebro.

De este modo, el IQS y la Universidad de Navarra quieren comprobar si intervenir en el metabolismo de los astrocitos puede frenar o incluso revertir la progresión de la patología. Al identificar mecanismos para corregir la señalización de la insulina o reducir el almacenamiento excesivo de glucógeno, los investigadores pretenden desarrollar nuevas estrategias de tratamiento que protejan la salud cerebral de los pacientes.

"Como investigadores del metabolismo del cerebro, estamos muy satisfechos de haber recibido una de las dos becas del programa PMRP. Este apoyo nos permitirá avanzar en la comprensión y la prevención del Alzheimer, especialmente en el descubrimiento de los mecanismos patológicos que están implicados", ha destacado el investigador del BrainMet-Brain Metabolism Lab de IQS Jordi Duran, que colidera el trabajo junto a la doctora Maite Solas, de la Universidad de Navarra.

El proyecto 'STAR-AD' supone un paso adelante en la investigación traslacional. Su objetivo es convertir el conocimiento básico del metabolismo celular en soluciones reales para una de las enfermedades neurodegenerativas con mayor impacto en la sociedad actual.