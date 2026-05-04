Archivo - Fundación Menudos Corazones y SECPCC abren una nueva convocatoria de su 'Beca Menudos Corazones de Investigación Médica' - JFUNDACIÓN MENUDOS CORAZONES/SECPCC - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Menudos Corazones y la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC) han anunciado la apertura de la convocatoria de su 'Beca Menudos Corazones de Investigación Médica' que, en su novena edición, cuenta con una dotación de 12.000 euros y busca apoyar proyectos en el ámbito de las cardiopatías congénitas, con una duración máxima de tres años.

"Conseguir financiación para hacer investigación a día de hoy es muy complejo, especialmente en las investigaciones sobre enfermedades pediátricas o minoritarias", ha explicado el jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, el doctor Ferran Rosés, quien lidera el proyecto ganador en la edición de 2025.

Esta iniciativa busca revertir la insuficiencia cardíaca en pacientes con cardiopatías congénitas portadores de marcapasos, la cual ha podido desarrollarse gracias a esta acción. "Por eso, valoramos que la Fundación Menudos Corazones impulse una beca como esta", lo que representa "un motor importantísimo", ha subrayado este investigador.

En este contexto, desde esta organización y la SECPCC han indicado que esta ayuda "está dirigida a profesionales de la Cardiología Pediátrica o dedicados a las cardiopatías congénitas, de la cirugía cardiaca infantil o de la Enfermería". "Las personas interesadas deberán ser miembros de la SECPCC con, al menos, un año de antigüedad, a excepción del personal médico residente", ha aclarado.

EL CIERRE ESTÁ PREVISTO PARA EL 31 DE MAYO

Junto a ello, han informado de que la primera de ellas, "además de financiar esta beca, participará en el tribunal evaluador que seleccionará el proyecto ganador entre las candidaturas presentadas". El plazo de solicitudes finaliza el 31 de mayo, según las bases de la convocatoria.

Por último, ambas entidades han informado de que las cardiopatías congénitas "son la patología de nacimiento más frecuente en España". "Cada día nacen 10 bebés con esta condición, lo que supone cerca de 4.000 niños y niñas al año con anomalías en la estructura o el funcionamiento del corazón", han explicado.