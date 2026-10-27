La Fundación Martín Álvarez Muelas apoya con 125.000 euros al CNIO para investigar tumor cerebral infantil sin cura

Archivo - Óscar Álvarez E Isabel Muelas, Secretario Y Presidenta De La Fundación Martín Álvarez Muelas; Raúl Bardini Y Manuel Valiente, Investigadores Del Grupo De Metástasis Cerebral Del CNIO, Y Fidel Rodríguez Batalla, Director Comercial Del CNIO - CNIO - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Martín Álvarez Muelas ha donado 125.000 euros al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para impulsar una investigación que busca identificar tratamientos más eficaces contra el glioma difuso intrínseco de la protuberancia (DIPG), uno de los tumores cerebrales infantiles más agresivos y que actualmente carece de tratamiento curativo.

La aportación financiará durante 18 meses un proyecto dirigido por Manuel Valiente, jefe del Grupo de Metástasis Cerebral del CNIO, y el investigador Raúl Bardini Bressan, que estudia por qué determinados tumores responden de forma diferente a los mismos fármacos.

El equipo ha identificado dos grandes grupos de tumores que reaccionan de manera distinta a los medicamentos tras probar cientos de fármacos en muestras de pacientes con DIPG y otros gliomas pediátricos agresivos. Esta distinción no siempre coincide con las clasificaciones genéticas actuales, según ha informado el CNIO.

El objetivo del proyecto es ampliar el número de modelos tumorales estudiados, confirmar los resultados y buscar marcadores biológicos que permitan orientar la elección de los medicamentos con mayor potencial para cada paciente.

"En lugar de preguntarnos únicamente qué mutación presenta un tumor, podemos empezar a preguntarnos a qué tratamientos es más vulnerable", explican Valiente y Bardini Bressan en la memoria científica del proyecto.

La financiación permitirá contratar personal técnico especializado y cubrir ensayos farmacológicos, análisis moleculares y estudios en modelos animales. Además, el equipo colaborará con especialistas en neurooncología pediátrica de los hospitales universitarios La Paz y Niño Jesús, ambos en Madrid.

LA FUNDACIÓN MARTÍN ÁLVAREZ MUELAS

A Martín Álvarez Muelas le encantaban los animales, los Pokémon y el Atlético de Madrid. Tenía ocho años cuando murió, el 10 de junio de 2023, por un glioma difuso intrínseco de tronco (DIPG[B1]), uno de los tumores cerebrales infantiles más agresivos. Habían transcurrido menos de ocho meses desde su diagnóstico.

Durante su enfermedad, su familia comenzó a movilizarse para conseguir recursos destinados a la investigación. En mayo de 2023 constituyó la Fundación Martín Álvarez Muelas, que desde entonces financia proyectos científicos y reclama una mayor implicación de las instituciones sanitarias frente a este cáncer infantil.

Tres años después, la fundación presidida por su madre, Isabel Muelas, y en la que también participa su padre, Óscar Álvarez, da un nuevo paso con una donación de 125.000 euros al CNIO.

En septiembre de 2026, la Fundación Martín Álvarez Muelas presentó el Libro Blanco del DIPG/DMG en España, que denuncia las desigualdades territoriales en el acceso al diagnóstico y a los ensayos clínicos. Según el documento, cada año se diagnostica un glioma difuso de línea media (DMG), una categoría que incluye el DIPG, a entre 40 y 52 niños y adolescentes en España.

El Libro Blanco propone diez líneas de actuación, entre ellas la creación de una red nacional de centros de referencia, un registro de pacientes y una financiación pública más estable para investigar estos tumores.