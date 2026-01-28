La Fundación Gates aúna a las universidades de Oxford y León en busca de nuevas fuentes de hierro contra la anemia

El investigador Isidro Abreu Sánchez (derecha), acompañado por el vicerrector de Investigación de la ULE, Santiago Gutiérrez (centro) y el director del Inbiomic, Hugo Mélida. - ULE

LEÓN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Gates impulsa un proyecto de investigación, coordinado por la Universidad de Oxford y en la que trabajan además una universidad de Alemania y Kenia, que la Universidad de León (ULE) llevará a cabo en busca de nuevas fuentes de hierro contra la anemia.

El proyecto estará liderado en la ULE por un nuevo investigador Ramón y Cajal, Isidro Abreu Sánchez, con una dilatada trayectoria internacional, que se incorpora al Instituto de Biología Molecular, Genómica y Proteómica (Inbiomic), desde donde desarrollará una investigación internacional centrada en el desarrollo de soluciones más eficaces y sostenibles frente a la anemia, un problema de salud que afecta a cerca de una cuarta parte de la población mundial.

La investigación se centra en desarrollar nuevos compuestos y extractos de origen vegetal o fúngico que contengan el mismo tipo de hierro que existe en la carne. El objetivo, según ha señalado el investigador, es mejorar la biodisponibilidad del hierro a través de fuentes naturales como plantas, bacterias y hongos, de manera que el organismo pueda absorberlo mejor y reducir así la necesidad de suplementos tradicionales, que en muchos casos presentan limitaciones o efectos secundarios.

Abreu ha destacado que actualmente la mejor fuente de hierro para los humanos es la carne, mientras que el hierro procedente de las plantas se absorbe en torno a un 10 por ciento. "La anemia por deficiencia de hierro es un problema de salud de enorme relevancia a nivel mundial y no siempre se soluciona tomando más hierro", ha explicado.

En este sentido, ha señalado que "el reto" es conseguir que el organismo lo absorba mejor, de forma natural y sostenible, evitando los efectos secundarios que a veces generan los suplementos tradicionales. "No se trata de consumir más hierro, sino de maximizar cuánto hierro es capaz de aprovechar nuestro cuerpo", ha puntualizado.

CUATRO MILLONES DE EUROS

El proyecto de investigación cuenta con un presupuesto global cercano a los cuatro millones de dólares, de los cuales aproximadamente medio millón de dólares llegará a la Universidad de León, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Según ha explicado el investigador, esta financiación permitirá la contratación de nuevo personal investigador (un investigador posdoctoral y un técnico), así como la realización de experimentos y la caracterización de nuevos compuestos destinados a facilitar una absorción más eficiente del hierro en el organismo humano.

Isidro Abreu, con una trayectoria internacional de más de una década, ha desarrollado su carrera científica en distintos centros españoles y extranjeros, entre ellos la Universidad de Oxford, donde ha trabajado en proyectos relacionados con la nutrición vegetal, microbiana y humana.

Su incorporación a la Universidad de León le permitirá aunar este conocimiento en un entorno que, según ha destacado, tiene un alto potencial de colaboración interdisciplinar, con líneas de trabajo consolidadas en ámbitos como la agricultura, la microbiología, la veterinaria y la biomedicina, lo que le animó a apostar por la ULE para desarrollar su proyecto investigador.

TALENTO INVESTIGADOR INTERNACIONAL

Su incorporación a la ULE se enmarca en la estrategia para captar talento científico de alto nivel a través de programas altamente competitivos como el Ramón y Cajal, que "sólo están al alcance de investigadores con una trayectoria internacional contrastada".

Así lo ha manifestado el vicerrector de Investigación y Transferencia de la ULE, Santiago Gutiérrez, que ha recordado la reciente incorporación de la primera investigadora Ramón y Cajal en el Campus de Ponferrada, Noelia Flórez, que centrará su trabajo en la valorización de los residuos agroindustriales. "Este tipo de incorporaciones demuestran que la Universidad de León es un entorno atractivo para desarrollar investigación de excelencia y liderar proyectos internacionales con impacto directo en la sociedad", ha recalcado.

En esta misma idea ha incidido el director del Inbiomic, Hugo Mélida, que ha subrayado que la llegada de Isidro Abreu supone "una sangre nueva" que contribuirá a reforzar las líneas estratégicas del Instituto y a generar nuevas sinergias con otros ámbitos de investigación de la Universidad de León como la agricultura, la microbiología, la veterinaria y la biomedicina.

La Universidad de León cuenta actualmente con once institutos de investigación, entre ellos el Inbiomic, que agrupa a cerca de cuarenta investigadores y constituye uno de los pilares de la actividad científica del Campus de Vegazana. La captación de investigadores de prestigio internacional, como Isidro Abreu, pretende reforzar la posición de la ULE como un entorno capaz de atraer talento, desarrollar proyectos competitivos y generar conocimiento con impacto directo en la sociedad.