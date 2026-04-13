Fundación CRIS financia un proyecto del CNIC sobre las células dendríticas en la respuesta inmune antitumoral

Archivo - Científicos trabajando en el laboratorio. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CRIS Contra el Cáncer ha reconocido con el 'Programa CRIS de Excelencia' al proyecto 'TARGET-DC', liderado por el investigador David Sancho en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), que estudia el papel de las células dendríticas en la respuesta inmunitaria antitumoral.

Según ha informado este lunes el CNIC, el proyecto recibirá una financiación de 1.250.000 euros durante cinco años por parte de la Fundación CRIS. El estudio se centra en identificar nuevos "puntos de control inmunitarios" en las células dendríticas, un tipo de célula esencial para activar la respuesta de los linfocitos T contra los tumores.

"Este enfoque supone un cambio de paradigma respecto a las terapias actuales, que se han centrado principalmente en actuar sobre los linfocitos T", ha explicado David Sancho.

En la última década, la inmunoterapia ha transformado el tratamiento del cáncer, especialmente mediante el bloqueo de puntos de control inmunitarios. Sin embargo, un número significativo de pacientes no responde a estas terapias, una limitación a la que busca responder este estudio.

Las investigaciones recientes señalan que las células dendríticas no solo activan la respuesta inmune, sino que también regulan su intensidad mediante moléculas específicas. 'TARGET-DC' busca identificar estas moléculas aún desconocidas y evaluar su potencial como nuevas dianas terapéuticas que pueden aumentar la respuesta antitumoral.

Mediante tecnologías avanzadas de análisis genómico, experimentación en modelos animales y estudios en muestras humanas, los investigadores trabajarán en identificar nuevas moléculas reguladoras en células dendríticas, analizar cómo interactúan con los linfocitos T y desarrollar anticuerpos capaces de modular estas interacciones para incrementar la respuesta antitumoral.

Según el doctor Sancho, este proceso permitirá pasar del descubrimiento básico a la validación preclínica, con el objetivo final de desarrollar nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer.

Desde el CNIC han destacado que el proyecto podría tener un alto impacto clínico, especialmente en pacientes que no responden a las terapias actuales, pero también mejorando la eficacia de la inmunoterapia, previniendo la progresión tumoral y las recaídas y abriendo nuevas vías de tratamiento personalizado.

Además, contempla la generación de patentes y la colaboración con la industria farmacéutica para facilitar la transferencia de estos avances a la práctica clínica.