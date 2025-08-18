Fundación CRIS Contra el Cáncer celebra su año de mayor inversión en investigación avanzada, con 11,5 millones de euros

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La fundación sin ánimo de lucro 'CRIS Contra el Cáncer' cumple 15 años de vida con su mayor inversión anual hasta la fecha en investigación avanzada contra el cáncer, con 11,5 millones de euros destinados a proyectos de investigación en 2024 y un compromiso de 150 millones en los próximos 5 años.

En este sentido, con una inversión total de 64 millones de euros, 46 en los últimos 5 años, el modelo de CRIS Contra el Cáncer impulsa el desarrollo de conocimiento y tratamientos innovadores, a la vez que dinamiza el ecosistema económico de la I+D biomédica en España fomentando empleo cualificado y la transferencia tecnológica, aseguran.

Asimismo, con presencia en 87 programas de investigación puntera de 18 países -36 de ellos en España-, la fundación afirma que su estrategia genera sólidas redes de cooperación internacional a la vez que atrae financiación adicional de otras entidades públicas y privadas.

"Desafortunadamente el cáncer es ya la primera causa de muerte en nuestro país, por eso hoy, más que nunca, es imprescindible invertir en la única manera de curarlo: investigación", señala el vicepresidente de CRIS Contra el Cáncer, Estanislao de la Quadra-Salcedo.

Según la Fundación, el alcance potencial de sus iniciativas supera ya los 14 millones de personas en todo el mundo. En concreto, ha desarrollado 646 ensayos clínicos en Unidades y Proyectos CRIS; ha puesto en marcha 342 líneas de investigación; ha apoyado a 342 investigadores y 115 equipos; y ha contribuido a la formación de jóvenes investigadores a través de 140 tesis doctorales. Además, se han licenciado 16 patentes y hay 5 en curso. Y los pacientes beneficiados directamente en los ensayos clínicos apoyados por CRIS suman más de 15.500.