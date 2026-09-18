Fundación ASISA entrega sus primeras ayudas a investigación y proyectos sociales con una dotación total de 60.000 euros

Entrega de las ayudas a proyectos de investigación e iniciativas sociales. - FUNDACIÓN ASISA

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación ASISA ha entregado las ayudas de su primera convocatoria de apoyo a la investigación y a proyectos sociales, con las que ha dotado a cinco proyectos de investigación en salud y a otras cinco iniciativas sociales de 6.000 euros, lo que supone una inversión total de 60.000 euros.

Según ha detallado la fundación, el objetivo es impulsar el conocimiento científico, la innovación sanitaria y respaldar actuaciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de las más vulnerables.

En la categoría de investigación han sido seleccionados los proyectos liderados por Macarena Espinilla, centrado en la aplicación de la inteligencia artificial para la detección precoz del deterioro clínico y cognitivo en entornos universitarios; y Óscar Rapado, dedicado al desarrollo de una firma epigenética en biopsia líquida para la estratificación del riesgo de metástasis ganglionares ocultas en cáncer oral.

También se han premiado las investigaciones de Adrián Mosquera, orientada a validar una herramienta de inteligencia artificial para mejorar el acceso seguro al conocimiento clínico en oncohematología; Isabel María Barceló, sobre el mecanismo de resistencia de Pseudomonas aeruginosa en la otitis media; y Unai Elordi, para el desarrollo de un sistema de apoyo a la decisión clínica para la detección temprana de la hidrocefalia normotensiva idiopática mediante videoanalítica e inteligencia artificial.

INICIATIVAS SOCIALES

En el ámbito social, las ayudas han sido concedidas a la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante (APCA), para la adquisición de recursos técnicos destinados a la residencia Infanta Elena; y a Menudos Corazones, por un programa de apoyo integral al desarrollo de menores con cardiopatías congénitas.

También a la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) de Badajoz, por el proyecto 'Neuro Impulsa'; a Autismo Calidad de Vida (AUCAVI), por una iniciativa de inclusión sociolaboral de jóvenes y adultos con autismo; y a Fundación Hermanos Obreros de María, por un proyecto de mejora del aseo y promoción de la salud entre adolescentes.

Los proyectos e iniciativas deberán desarrollarse en el plazo máximo de un año y contarán con un sistema de seguimiento para evaluar el cumplimiento de sus objetivos y la correcta aplicación de los fondos.

SEGUNDA EDICIÓN EN 2027

La secretaria del Consejo Rector de Lavinia-ASISA y delegada de ASISA en Barcelona, Antonia Solvas, ha clausurado el acto de entrega en representación del presidente de Fundación ASISA, Francisco Ivorra, y ha destacado que el propósito de estas ayudas es contribuir a que las buenas ideas dirigidas a mejorar la vida de las personas puedan hacerse realidad.

Asimismo, ha confirmado la continuidad de la iniciativa anunciando que la entidad está trabajando para lanzar la segunda edición en enero de 2027, con la vocación de ampliar progresivamente su alcance y apoyar cada año nuevos proyectos de investigación y acción social.

El acto ha estado organizado y conducido por la directora de Planificación y Desarrollo de ASISA, María Tormo. La mesa presidencial ha contado, además de con Antonia Solvas, con el vicepresidente de Lavinia-ASISA y delegado de ASISA en Sevilla, Gregorio Medina, así como con el director general médico del Grupo ASISA, José Vilella.