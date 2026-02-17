Fundació Albert Bosch impulsa una unidad de investigación para acelerar el desarrollo de fármacos para cáncer infantil

Campus Vall d'Hebron de Barcelona. - FUNDACIÓ ALBERT BOSCH

La Fundació Albert Bosch, creada por Noel Alimentaria, ha anunciado la creación de una unidad de investigación traslacional de alto rendimiento en el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR, Barcelona) para acelerar el desarrollo de nuevos fármacos para el cáncer infantil.

Cada año, se diagnostican más de 1.000 casos nuevos de cáncer en menores de 14 años en España, situándose como primera causa de muerte por enfermedad en niños y adolescentes. Aunque la tasa de supervivencia se sitúa alrededor del 80 por ciento, algunos sarcomas, neuroblastomas, leucemias y tumores cerebrales todavía tienen una supervivencia menor del 50 por ciento. Además, cerca de dos tercios de los supervivientes presentarán secuelas.

En este contexto, la Fundació Albert Bosch pretende contribuir a mejorar los porcentajes de curación aplicando la tecnología y el conocimiento necesarios para impulsar el descubrimiento de fármacos específicos para cánceres pediátricos y evitar que, como ocurre actualmente, se prueben en estos pacientes medicamentos para el tratamiento oncológico diseñados originalmente para adultos.

Según ha detallado la fundación, la unidad se centrará en acelerar el proceso de cribado de compuestos para obtener mejores fármacos para el tratamiento de la enfermedad. Una evaluación más precisa de la sensibilidad a los fármacos en cada paciente podría ayudar a elegir la opción terapéutica más eficaz para cada caso en un futuro.

La unidad trabajará en todos los tipos de cáncer, aunque tendrá como prioridad los sarcomas, tumores cerebrales y neuroblastoma. También se podrá implementar para la investigación en distintos tipos de leucemias, así como todo tipo de tumores pediátricos dentro del uso de medicina de precisión.

"SEGUIR MEJORANDO LA REALIDAD" DE LOS PACIENTES

La directora de la Fundació Albert Bosch, Cristina Sanz, ha destacado el papel que tendrá este proyecto para "seguir mejorando la realidad" de los menores que padecen cáncer, trabajando en acortar tiempos de investigación, mejorar la precisión terapéutica y avanzar hacia tratamientos más eficaces y menos agresivos.

"Existen muy pocas unidades investigando para crear y desarrollar nuevos fármacos específicos para las vulnerabilidades que presentan los cánceres infantiles a nivel genético y molecular. Esta nueva unidad nos permitirá multiplicar la velocidad de la investigación que ya estamos realizando", ha señalado el jefe del Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas del Hospital Universitari Vall d'Hebron, Lucas Moreno.

Moreno, también jefe del grupo de Cáncer y Enfermedades Hematológicas Infantiles del VHIR, ha explicado que las nuevas moléculas que se identifiquen en esta nueva unidad podrán continuar su desarrollo y pasar a pacientes gracias a la capacidad del centro para iniciar ensayos clínicos pediátricos fase 1 y 2.

INVERSIÓN DE 910.000 EUROS

La unidad, que contará con un microscopio automatizado de alta resolución, un sistema robotizado de manejo de placas, así como otro equipamiento, con el objetivo de evaluar cientos o miles de moléculas a la vez en modelos de laboratorio de forma robotizada.

Asimismo, se pilotará el uso de esta tecnología para ayudar a guiar los tratamientos en menores con tumores resistentes. El equipo humano incluirá la colaboración de investigadores de laboratorio, bioinformáticos e investigadores clínicos.

Para su puesta en marcha, requiere una inversión total de 910.000 euros. La Fundació Albert Bosch ha lanzado una campaña para pedir la colaboración de la ciudadanía y poder recaudar los fondos necesarios para dar un paso decisivo en la investigación del cáncer infantil. Los interesados pueden encontrar las diferentes formas de colaborar en la página web 'https://fundacioabosch.givenow.help/elfichajequenosfalta'.