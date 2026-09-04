Fumar antes de una operación aumenta el riesgo de que no cicatrice bien: ¿cuánto tiempo antes y después hay que dejarlo?

Archivo - Tabaco, dejar de fumar - DARIA KULKOVA/ ISOCK - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EDIZIONES) -

Someterse a una cirugía plástica no termina cuando se sale del quirófano. El proceso de cicatrización es clave para que la intervención evolucione correctamente y para conseguir un buen resultado estético, y en este punto el tabaco puede convertirse en un importante enemigo.

¿Por qué? La nicotina estrecha los vasos sanguíneos y el monóxido de carbono reduce el oxígeno que transporta la sangre, dificultando que la piel y los tejidos reciban el aporte que necesitan para recuperarse, tal y como nos explica en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus la doctora Carmen Alfonsea Carmona, especialista en Cirugía Plástica del Hospital Quirónsalud Marbella.

Entonces, ¿cuánto tiempo hay que dejar de fumar antes de una operación? ¿También afecta el vapeo? ¿Qué puede ocurrir si no se hace? En este artículo, esta experta explica por qué abandonar el tabaco varias semanas antes y después de pasar por quirófano puede ser determinante para reducir complicaciones y favorecer una buena cicatrización.

Advierte esta experta de que el tabaco es uno de los factores que más se vigila antes de un intervención quirúrgica porque afecta directamente a la capacidad del cuerpo para cicatrizar: "Cuando operamos, la piel y los tejidos necesitan un buen aporte de oxígeno y de sangre para regenerarse correctamente, y el tabaco interfiere justo en ese proceso. Por eso, en la consulta previa siempre preguntamos si el paciente fuma, porque de ello depende en gran parte el resultado final y la seguridad de la cirugía".

LOS EFECTOS DE LA NICOTINA SOBRE LA PIEL

En concreto, detalla que la nicotina hace que los vasos sanguíneos se estrechen, lo que reduce el flujo de sangre que llega a la piel y a los tejidos operados. Además, indica esta experta en cirugía plástica que el monóxido de carbono del humo disminuye el oxígeno que transporta la sangre.

"El resultado es que las heridas cicatrizan más despacio y peor, aumenta el riesgo de necrosis (que una parte del tejido no reciba suficiente riego y muera), de infecciones, de que la herida se abra, y de cicatrices más visibles o de mala calidad", aclara la doctora Alfonsea Carmona.

De hecho, destaca que en pacientes fumadores es más frecuente ver cicatrices más anchas o de peor calidad, retrasos en la cicatrización, y en casos más serios, necrosis de la piel o de los bordes de la herida, especialmente en zonas donde el riego sanguíneo ya es más delicado, como en el lifting facial, o en las reducciones mamarias.

"El mensaje que siempre traslado a mis pacientes es que dejar de fumar antes de una cirugía no es sólo una recomendación, es una de las decisiones más importantes que pueden tomar para que su resultado sea bueno y seguro. Merece la pena el esfuerzo", asegura esta experta.

¿CUÁNTO TIEMPO ANTES HAY QUE DEJAR DE FUMAR?

Con ello, la doctora Alfonsea Carmona, aconseja que, como norma general se recomienda dejar de fumar al menos 4 semanas antes de la cirugía, y si son posibles 6 semanas antes, "todavía mejor".

Eso sí, subraya que, tras la operación, lo ideal es mantenerse sin fumar otras 4 semanas, mientras dura la fase más delicada de la cicatrización. "En cirugías con más riesgo vascular, como el lifting facial o la abdominoplastia, somos aún más estrictos con estos plazos", insiste esta especialista en Cirugía Plástica del Hospital Quirónsalud Marbella.

Y aquí hay un punto sobre el que llama la atención y es que, tal y como apunta, algo que muchos pacientes no se esperan es que el vapeo es igual de perjudicial en este sentido que el tabaco: "La nicotina es la principal responsable del estrechamiento de los vasos sanguíneos, y está presente tanto en los cigarrillos electrónicos como en el tabaco calentado. Por eso, aunque el paciente no fume tabaco tradicional, si consume nicotina en cualquier formato, el riesgo quirúrgico sigue siendo similar y debe suspenderlo en los mismos plazos".