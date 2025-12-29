Fuerza muscular y composición corporal: factores que pueden mejorar el trasplante autólogo de médula ósea

Archivo - Hueso, columna. - CREVIS2/ISTOCK - Archivo

Un equipo de investigadores del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha descubierto que conocer el estado nutricional, la fuerza muscular y la composición corporal de un paciente puede mejorar "de forma significativa" los resultados del trasplante autólogo de médula ósea.

Los datos del estudio, publicados en la revista 'Frontiers in Nutrition', muestran que factores clínicos como la anemia, la presencia de enfermedades respiratorias o la diabetes se asocian a un mayor número de complicaciones y que deberían optimizarse antes del procedimiento.

Unos niveles elevados de marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva, y una mayor masa grasa se relacionan con fiebre, estancias hospitalarias más prolongadas y un mayor riesgo de eventos graves.

Asimismo, se han identificado elementos con papel protector, como una mayor fuerza muscular o una mayor masa magra al ingreso, que se han asociado con una menor incidencia de complicaciones, menos ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos y menor mortalidad; y unos niveles más elevados de albúmina al alta se han relacionado con un menor riesgo de reingreso en las dos primeras semanas tras el alta hospitalaria.

"Nuestro objetivo era identificar nuevos factores de riesgo y factores protectores de las complicaciones asociadas al trasplante autólogo, y los resultados muestran que la composición corporal y la función muscular se asocian de forma clara con la evolución de los pacientes", ha señalado el coordinador del proyecto en el Servicio de Hematología y Hemoterapia de la Fundación Jiménez Díaz, el doctor Javier Cornago.

A partir de estos resultados, los autores del estudio han destacado la importancia de incorporar de forma sistemática la evaluación de la composición corporal y la función muscular en los pacientes candidatos a trasplante autólogo de médula ósea, así como de desarrollar estrategias de prehabilitación e intervención nutricional que permitan mejorar la tolerancia al procedimiento.

El trabajo ha analizado a 79 pacientes sometidos a trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas, usado principalmente en personas con mieloma múltiple, linfomas y algunos tumores sólidos, y se ha desarrollado en el marco del programa RHeNutrir, una iniciativa multidisciplinar a través de la que se lleva a cabo de forma sistemática una valoración nutricional y funcional integral de los pacientes con enfermedades hematológicas.

"El trasplante autólogo de médula ósea es un procedimiento complejo para el que existe una carencia de factores predictivos específicos de determinadas complicaciones, a pesar de que estas pueden darse durante el ingreso y tras el alta", ha añadido Cornago.

Para cubrir esta necesidad, el hospital puso en marcha en 2022 el programa RHeNutrir, que incorpora el cribado sistemático de malnutrición y sarcopenia y una evaluación morfofuncional completa tanto al ingreso como al alta hospitalaria en los pacientes con neoplasias hematológicas.

El programa incluye pruebas como la dinamometría manual para medir la fuerza muscular, el análisis de bioimpedanciometría para evaluar la composición corporal y la ecografía muscular, además de parámetros antropométricos y bioquímicos.