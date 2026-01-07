¿El frío puede provocar migrañas? Un experto nos da las claves

Archivo - Salud auditiva en invierno, frío - MARCO DE COMUNICACIÓN - Archivo

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El doctor Jorge Máñez, neurólogo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre e integrado en el Instituto de Neurociencias Vithas (INV), ha advertido de la influencia del frío y de los cambios estacionales en la aparición de estos episodios migrañosos, según ha informado el centro sanitario en un comunicado. Así, ha destacado que con la llegada del invierno, muchas personas experimentan un aumento en la frecuencia e intensidad de las migrañas.

La Sociedad Española de Neurología apunta que esta es una patología que afecta a más de 5 millones de personas en España, una circunstancia que la convierte "en la primera causa de discapacidad entre los adultos menores de 50 años".

Jorge Máñez ha expuesto que "las bajas temperaturas, junto con factores como el viento frío, los cambios bruscos de presión atmosférica y la exposición reducida a la luz solar, pueden actuar como desencadenantes de las crisis migrañosas".

Desde un punto de vista fisiopatológico, el frío puede inducir una vasoconstricción inicial seguida de una vasodilatación compensatoria, lo que puede activar las terminaciones nerviosas del trigémino, una de las principales vías implicadas en la génesis del dolor migrañoso, han añadido desde el hospital.

El facultativo ha comentado que "además, el descenso de la temperatura puede aumentar la liberación de ciertas sustancias proinflamatorias como la serotonina y la sustancia P, que contribuyen a la sensibilización del sistema nervioso".

Por otra parte, el doctor Máñez ha subrayado que "el estrés térmico, es decir, el cambio repentino de temperatura al salir de un ambiente cálido a uno frío puede desencadenar una respuesta inflamatoria en personas con predisposición genética a las migrañas".

Ante estas circunstancias, el especialista recomienda a los pacientes con migrañas seguir una serie de pautas preventivas durante los meses fríos como evitar cambios bruscos de temperatura utilizando ropa adecuada y protegiendo la cabeza del frío.

"Además, es importante mantener una buena hidratación, ya que el aire frío y seco puede favorecer la deshidratación, otro factor de riesgo, sin olvidar evitar el estrés, regular los horarios de sueño y alimentación, evitando el ayuno prolongado", ha añadido el doctor.

ESTRÉS

Por lo que respecta al estrés como factor que influye en la aparición de migrañas, las mismas fuentes han señalado que este es "uno de los desencadenantes más comunes" de esa dolencia.

Así, han detallado que se estima que hasta el 70 por ciento de las personas con migraña reportan un aumento en la frecuencia o intensidad de los episodios durante periodos de estrés elevado.

"El estrés activa la respuesta de lucha o huida, liberando adrenalina y cortisol. Aunque útiles a corto plazo, su liberación crónica puede alterar el equilibrio del sistema nervioso y aumentar la sensibilidad al dolor", ha afirmado el doctor Mañez.

Este profesional ha manifestado también que "por otra parte, el estrés provoca contracción muscular, especialmente en cuello, hombros y mandíbula, lo que puede contribuir tanto a desencadenar como a cronificar una crisis de migraña".

Igualmente, ha comentado que "además, puede alterar la producción de serotonina, un neurotransmisor implicado en la regulación del dolor". "El estrés incluso puede afectar el equilibrio hormonal, especialmente en mujeres, favoreciendo la aparición de migrañas por fluctuaciones en los niveles de estrógenos", ha apostillado.