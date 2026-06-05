Un fragmento de anticuerpo previene las hemorragias de los nuevos tratamientos del Alzheimer

Seis secciones de cerebros de ratón con microhemorragias - UAB

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han demostrado en ratones que utilizar un fragmento de anticuerpo podría ser una opción "segura y eficaz" para prevenir las hemorragias típicas de los nuevos tratamientos del Alzheimer, informa la universidad en un comunicado este viernes.

En 2025 la Agencia Europea de Medicamentos aprobó dos anticuerpos para el Alzheimer: lecanemab ('Leqembi', de Biogen) y donanemab ('Kisunla', de Eli Lilly and Company), basados en inmunoterapia (el uso de moléculas del sistema inmunitario para tratar enfermedades).

Estos anticuerpos, obtenidos en laboratorio, actúan contra el péptido beta-amiloide, un fragmento proteico que se acumula en el cerebro de los pacientes con Alzheimer: el hecho de que el sistema inmunitario lo elimine ayuda a frenar el deterioro cognitivo característico de la enfermedad.

El grupo Diseño de Proteínas e Inmunoterapia de la UAB, dirigido por Sandra Villegas, trabaja desde hace años con la hipótesis de que los anticuerpos completos "podrían ser inseguros" para el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, ya que arrastran células cerebrales del sistema inmunitario sistémico.

DEMUESTRAN LA EFICACIA

Villegas dice que, por ese motivo, diseñaron el fragmento de anticuerpo monocatenario (scFv-h3D6), dirigido contra el péptido beta-amiloide, que "no tiene la región responsable del reclutamiento de estas células inmunitarias", y han demostrado la eficacia a escala molecular, celular y cognitiva en ratones.

Ahora se ha utilizado la resonancia magnética para visualizar las hemorragias causadas por el anticuerpo completo bapineuzumab, del que deriva el fragmento desarrollado, en comparación con los efectos de administrar solo el fragmento de anticuerpo.

Los resultados muestran "de manera notable" que estas hemorragias no aparecen al administrar el fragmento de anticuerpo mientras se mantienen los efectos terapéuticos.