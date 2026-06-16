Fracturas orbitales como las de Topuria pueden provocar visión doble "permanente" y ojo "hundido", según especialista - Louis Grasse / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, el doctor Carlos Fernández-Vega González, ha manifestado que fracturas orbitales como las sufridas por el luchador Ilia Topuria pueden provocar visión doble "permanente" y "que el ojo se quede hundido", aunque esta última consecuencia es algo "más estético que funcional" y "no es a medio plazo".

La visión doble "es una de las consecuencias que suelen ser más frecuentes de las fracturas de órbita", ha manifestado en declaraciones a Europa Press y en relación con las lesiones producidas en este deportista. Esta situación "mejora por sí sola con un tratamiento conservador, vigilándola, pero sí que a veces puede quedar permanente y puede requerir cirugías más a medio o largo plazo", ha explicado.

Fernández-Vega González, que ha subrayado que "la visión doble puede ser también muy inhabilitante para algunos profesionales", ha divulgado que "una fractura de órbita es una rotura en algunos de los huesos que rodean el ojo". "El ojo está en la órbita, que es una cavidad en los huesos de la cara, en la que los huesos forman como si fueran cuatro paredes: techo, suelo y una pared a cada lado", ha explicado.

"Normalmente, hay dos paredes que son más finas, que son las que suelen romperse, que son la pared medial, que es la que está cerca de la nariz, y el suelo", ha continuado, para añadir que las consecuencias de ello pueden ser de "distintos tipos". "Algunas son muy urgentes y graves, como podría ser una hemorragia dentro de la cavidad detrás del ojo", la cual es "muy estanca" para que "no entren infecciones que pueden afectar al cerebro", ha afirmado.

No obstante, ha declarado que "si empieza a sangrar un vaso dentro, puede subir la presión muy rápido en esa cavidad y puede comprimir estructuras como el ojo o el nervio óptico, que son de vital importancia, y puede requerir cirugía urgente". De cualquier forma, ha insistido en que el hecho de que en el caso de Topuria no haya habido "estas urgencias" es "buena señal".

Tras sostener que, una vez producida la lesión, es importante "revisar muy bien el globo ocular, que no se hayan dañado estructuras que a veces requieren la cirugía urgente, como la retina o una rotura del mismo globo", ha expuesto otras "consecuencias graves". Esta situación "puede provocar que los músculos que mueven el ojo y que están también en esa cavidad se queden atrapados dentro de la fractura", lesión que "puede ser incluso muy dolorosa y puede requerir también cirugía urgente", ha relatado.

EL ABORDAJE SE BASA EN CIRUGÍA O TRATAMIENTO CONSERVADOR

A juicio de este representante del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, que ha resumido el abordaje de las fracturas orbitales en cirugía o tratamiento conservador basado en reposo, el luchador español, que no va a tener que ser sometido a una intervención, debe "evitar el deporte" y "cualquier esfuerzo físico" durante "tres o cuatro meses".

"Solemos recomendar estar muy tranquilo y evitar esfuerzos" y, pasado este periodo de tiempo, "repetir, probablemente, las pruebas de imagen" para "ver cómo está evolucionando, cómo ha sellado", ha señalado. En total, ha expuesto que debe estar de baja deportiva "mínimo seis meses" para "sellar bien", aunque aboga por "idealmente un año, si se puede esperar".

Por último, Fernández-Vega González, que ha recordado que "cualquier traumatismo, con la energía que tienen estos luchadores, en el ojo puede, por supuesto, afectar a la visión y provocarle pérdida de visión" al ser "la distancia entre el suelo de la órbita y el ojo de un milímetro", ha afirmado que es "difícil" saber si Topuria debería haber dejado de pelear antes. "Si perdió la visión, si yo fuera el médico, obviamente le hubiera recomendado pararla", ha destacado, aunque ha manifestado que "si no la han tenido que operar de urgencia, es posible que no fuera algo tan urgente".