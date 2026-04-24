Fracasa un proyecto de ley para garantizar la muerte asistida a personas con enfermedades terminales en Reino Unido

Partidarios de la muerte asistida se manifiestan en los alrededores del Parlamento en Londres - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de muerte asistida para personas con enfermedades terminales presentado ante el Parlamento de Reino Unido ha fracasado este viernes por falta de tiempo tras llevar meses estancado en la Cámara de los Lores.

El proyecto de ley, impulsado en un primer momento por la diputada laborista Kim Leadbeater en octubre de 2024, ya no podrá completar las etapas necesarias para su aprobación, si bien se espera que se pueda recuperar en la próxima sesión parlamentaria en mayo.

En concreto, el proyecto contemplaba que personas mayores de 18 años de Inglaterra y Gales con una enfermedad terminal que no puede revertirse con tratamiento y con una esperanza de vida de seis meses pudieran solicitar asistencia para poner fin a su propia vida.

La Cámara de los Comunes dio 'luz verde' en noviembre de 2024 a la medida con el respaldo de 55 diputados, si bien tras varias enmiendas y debates volvió a votarse el 20 de junio y recibió el visto bueno con una mayoría de 23 votos, según ha recogido la cadena BBC.

Los detractores de la medida --que no ha sido presentada por el Gobierno-- se enzarzaron principalmente en los cambios introducidos en el proyecto, que contemplaban que la muerte asistida fuera aprobada por un panel compuesto por un abogado, un psiquiatra y un trabajador social en vez de por un juez del Tribunal Supremo.

La ley se ha quedado estancada durante meses en la Cámara de los Lores, donde se han presentado hasta 1.200 enmiendas para alterar el texto. Los detractores argumentan que ha fracasado por estar mal redactada y no abordar las preocupaciones sobre la aplicación práctica de la muerte asistida, mientras que sus partidarios aseguran que se trata de "tácticas dilatorias" para no aprobarla.

"Este es un tema profundamente humano y hemos escuchado historias conmovedoras de muchísimas personas durante los últimos 18 meses e incluso durante muchos años antes, lo que demuestra que existe un claro deseo público de que se modifique la ley", ha lamentado Leadbeater, calificando de "antidemocrático" lo ocurrido.