La Fórmula 1 produce un ruido de hasta 88 dB en parte del circuito, superando el límite perjudicial de la OMS

El piloto Max Verstappen durante el Gran Premio de España de Fórmula 1. - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de España de Fórmula 1, celebrado este fin de semana en Madrid, ha generado un ruido de hasta 88 decibelios (dB) en parte del circuito, según desvela un estudio de GAES, que registra esta medición, en concreto, en la curva 'La Monumental'.

El director de Audiología e Investigación de GAES, Francesc Carreño, y la audioprotesista Virginia Lázaro han presentado este martes los resultados del estudio, que se llevó a cabo durante la prueba del pasado domingo.

Según ha explicado Lázaro, un equipo de GAES se desplazó con sonómetros a tres puntos "clave" próximos al circuito, en los que se preveía que podía concentrarse una mayor exposición sonora. Estos fueron la recta de salida y meta, situada en IFEMA, la curva 'La Monumental' y la recta de la Ribera del Sena.

"El proceso lo hicimos desde fuera (...) porque lo que queremos saber es cómo podría perjudicar o afectar a las personas que están en los alrededores del circuito y no van a la Fórmula 1. Quien va a la Fórmula 1 va a disfrutar de este evento y sabe a lo que va a estar expuesto", ha detallado.

Los resultados muestran que el mayor ruido se produjo en 'La Monumental', con un pico de 88 dB, comparable, según el estudio, a la exposición a tráfico muy intenso o a una motocicleta a corta distancia. Lázaro ha advertido de que la OMS considera que, a partir de 80 decibelios, la exposición puede ser perjudicial para la salud auditiva.

En la recta de salida y meta, el ruido alcanzó los 79 dB, similar al de una aspiradora potente o a un restaurante concurrido. Mientras, en la recta de la Ribera del Sena, fue de 74 decibelios, el sonido que puede generar una conversación elevada o, por ejemplo, una oficina o espacio concurrido.

Francesc Carreño ha puntualizado que el ruido no es tan fuerte como se podría pensar, o como el que se producía hace años, porque el mismo organismo de la Fórmula 1 ha creado mecanismos que lo amortiguan, desde el diseño de los coches hasta protocolos sobre las distancias entre el circuito y las gradas.

EL IMPACTO DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

Virginia Lázaro ha advertido del impacto que tiene la exposición al ruido en la salud auditiva y ha alertado de que el daño es "silencioso" y "acumulativo". "Cuando somos conscientes ya de que a lo mejor tenemos que subir más la tele o nos perdemos conversaciones, ahí ya probablemente hay un daño o una lesión en nuestro oído", ha señalado para destacar la importancia de la prevención.

Según ha explicado, los factores que se deben considerar no se ciñen solo al volumen, sino también a la intensidad, el tiempo y la distancia de exposición al ruido. "Hay que tener cuidado y hay que prestar atención a las señales que nos van indicando el daño auditivo", ha comentado.

Entre las medidas de prevención que se deben aplicar, la especialista ha destacado el uso de protectores auditivos en caso de que se vaya a estar mucho tiempo expuesto, por ejemplo, en el trabajo. "Si sabemos que vamos a estar mucho tiempo en un sitio con muchos decibelios, también es conveniente de vez en cuando hacer pausas, alejarnos un poquito y dar un poco de descanso a nuestros oídos", ha añadido.

Asimismo, ha aconsejado controlar el volumen de auriculares y dipositivos; no introducir objetos en el oído para limpiarlo, como bastoncillos; y proteger especialmente a los niños, que tienen un oído "aún más delicado". Si se notan señales de pérdida auditiva, ha instado a acudir a un centro especializado para una revisión.

CONCIENCIAR SOBRE EL CUIDADO AUDITIVO

Carreño ha hecho hincapié en seguir las medidas de prevención, aunque no se sienta el daño. Según ha aseverado, si una exposición a un ruido que parece seguro es prolongada, puede derivar, al salir del espacio, en sensación de cansancio auditivo, oído taponado o pitidos.

De esta forma, ha terminado lanzando un mensaje de concienciación sobre el cuidado de la audición. "Hoy en día estamos muy preocupados con muchas cosas, muy visibles, como puede ser la estética, la salud, normalmente son importantes, pero parece que la audición es invisible (...) Creo que merece el mismo cuidado, la misma dedicación, la misma atención, una cultura de prevención", ha resaltado.

"Cuando hablamos de salud auditiva, a veces parece que estamos hablando de poner límites al disfrute. No, tenemos que movernos en un mundo de ruido", ha apuntado para destacar que las medidas de prevención ayudan a que las experiencias de ocio sean compatibles con el cuidado auditivo.