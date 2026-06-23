Florian Weinberger (CNIC) logra una ERC Advanced Grant de 2,4 millones para investigar la regeneración cardiaca

Archivo - El investigador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) Florian Weinberger - CNIC - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El investigador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) Florian Weinberger ha obtenido una prestigiosa ERC Advanced Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC) para desarrollar el proyecto CARDIOSWITCH, una iniciativa que aspira a transformar el conocimiento sobre la biología del corazón y abrir nuevas vías para la medicina regenerativa cardiovascular.

El proyecto, que tendrá una duración de cinco años, recibirá una financiación de 2.428.125 euro a través del programa ERC Advanced Grant, una de las convocatorias de financiación científica más prestigiosas y competitivas de Europa.

CARDIOSWITCH tiene previsto desarrollar herramientas innovadoras para controlar de forma reversible la actividad de los cardiomiocitos (las células responsables de la contracción del corazón) con un nivel de precisión sin precedentes. Mediante la combinación de modelos cardíacos derivados de células madre, tejido cardíaco humano y modelos preclínicos, el proyecto estudiará cómo la carga mecánica influye en la proliferación, organización y función de los cardiomiocitos.

Uno de los principales objetivos de la investigación es determinar cuántos cardiomiocitos activos y contráctiles son necesarios para restaurar la función cardíaca, una cuestión clave para el desarrollo de terapias regenerativas. Además, CARDIOSWITCH evaluará nuevas estrategias para mejorar el trasplante de cardiomiocitos derivados de células madre y reducir el riesgo de arritmias ventriculares, uno de los principales obstáculos para su aplicación clínica.

"Mientras que la mayor parte de la investigación en regeneración cardíaca se ha centrado en pacientes adultos con enfermedad coronaria, este proyecto pone el foco en una población que podría beneficiarse especialmente de las estrategias regenerativas: población infantil con defectos cardíacos congénitos", asegura el doctor Weinberger subraya que un aspecto distintivo de CARDIOSWITCH es su enfoque en las cardiopatías congénitas.

A pesar de los importantes avances en cirugía y atención clínica, las opciones terapéuticas capaces de restaurar el músculo cardíaco dañado o insuficientemente desarrollado en estos pacientes siguen siendo muy limitadas. Al comprender cómo la actividad mecánica regula la biología y la capacidad regenerativa de los cardiomiocitos, CARDIOSWITCH aspira a sentar las bases para terapias innovadoras específicamente diseñadas para las necesidades de los niños con cardiopatías congénitas.

Las ERC Advanced Grants están destinadas a investigadores sénior de excelencia que lideran proyectos ambiciosos e impulsados por la curiosidad científica, con potencial para generar avances transformadores en el conocimiento. En la convocatoria de 2025, el ERC ha concedido un total de 838 millones de euros a 319 investigadores de toda Europa. Estas ayudas se financian a través del programa Horizonte Europa de la Unión Europea.