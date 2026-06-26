La fisioterapia de la articulación temporomandibular, clave ante el aumento del bruxismo ligado al estrés

Especialista de Vithas - VITHAS

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El bruxismo, una patología caracterizada por el apretamiento o rechinamiento involuntario de los dientes, continúa en aumento en España, alcanzando cifras especialmente relevantes en la población joven y adulta. Según datos del Consejo General de Dentistas de España, el bruxismo ha pasado de afectar al 6 por ciento de la población en 2019 a un 23% en la actualidad. Este incremento sitúa al bruxismo entre los tres problemas de salud bucodental más frecuentes en España, junto con la sensibilidad dentaria y el sangrado gingival.

Tal como ha explicado en un comunicdo Alberto Sáez, fisioterapeuta de Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Castellón, "este repunte, estrechamente ligado al aumento del estrés y la ansiedad en la sociedad, ha generado también un incremento de los trastornos de la articulación temporomandibular (ATM)".

El bruxismo no tratado puede provocar desgaste dental, fracturas, cefaleas, dolor cervical, trastornos temporomandibulares y limitación funcional de la mandíbula. Por ello, destaca el especialista, "cabe destacar la importancia de una detección precoz y un abordaje integral que incluya la fisioterapia de la ATM para evitar la cronificación de los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente".

EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA FISIOTERAPIA EN LA ATM

La articulación temporomandibular es una de las estructuras más complejas del cuerpo humano y una de las más afectadas por el bruxismo. La fisioterapia especializada en ATM se ha posicionado como una herramienta eficaz para reducir el dolor, mejorar la movilidad mandibular y corregir alteraciones funcionales derivadas del apretamiento dental.

"En los últimos años --ha comentado-- hemos observado un crecimiento notable de pacientes que acuden con dolor mandibular, cefaleas tensionales y bloqueos funcionales asociados al bruxismo. La fisioterapia de la ATM permite abordar de manera integral no solo la articulación, sino también la musculatura cervical y craneomandibular, que desempeña un papel determinante en esta patología".

"El tratamiento fisioterápico combina terapia manual, ejercicios de control motor, pautas posturales y educación al paciente. Los resultados son especialmente positivos cuando se trabaja en coordinación con odontología y psicología, dado el peso del estrés en la aparición y mantenimiento del bruxismo", ha añadido Alberto Sáez.

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA FISIOTERAPIA EN LA ATM

La fisioterapia de la ATM ofrece múltiples beneficios, entre ellos la reducción del dolor mandibular y facial mediante técnicas de terapia manual intra y extraoral, así como la disminución de la tensión en los maseteros, temporales y la musculatura cervical asociada.

"Además, mejora la movilidad mandibular y contribuye a resolver bloqueos o chasquidos articulares, normalizando el patrón funcional de la mandíbula y evitando sobrecargas repetidas", ha subrayado Alberto Sáez.

Por otra parte, cabe destacar que también ayuda a prevenir daños dentales y la progresión del bruxismo gracias a la educación y a los ejercicios de control motor. "Todo ello se integra dentro de un enfoque multidisciplinar que, cuando es necesario, combina la fisioterapia con la odontología y el apoyo psicológico para lograr un tratamiento más completo y eficaz", ha concluido el fisioterapeuta.