Fisioterapeuta aconseja ir más allá del peso de la mochila y vigilar la postura de los niños al llevarla

Archivo - Niñas vuelven al colegio con sus mochilas a la espalda. - PRAETORIANPHOTO / ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor en Fisioterapia y coordinador del Grado de Fisioterapia de la Universidad Europea Valencia, Javier Bonastre Férez, ha aconsejado ir más allá del peso de la mochila y vigilar la postura que adoptan los niños al llevarla para prevenir dolores de espalda.

Con el inicio del nuevo curso, Bonastre ha insistido en que el peso de la mochila no debe generar una preocupación desproporcionada. "No existe evidencia sólida de que una mochila pesada sea, por sí sola, responsable del dolor de espalda infantil", ha resaltado para apuntar a factores como la actividad física, el tiempo sentado, el sueño, el estrés y la condición física.

El especialista ha basado esta afirmación en una revisión sistemática publicada en 'British Journal of Sports Medicine' en 2018. Tras analizar 69 estudios con más de 72.000 menores y adolescentes, no se encontró una relación consistente entre el peso, el diseño o la forma de llevar la mochila y la aparición de dolor de espalda.

Respecto al conocido límite del 10 por ciento del peso corporal, ha asegurado que "debe entenderse como una referencia orientativa para evitar material innecesario, no como una frontera biológica entre seguridad y peligro".

RECOMENDACIONES

En este punto, ha subrayado que el verdadero factor a vigilar es la postura, puesto que la mochila puede modificar de forma temporal la forma de andar y de colocar el cuerpo de quien la porta. Por ello, ha recomendado prestar atención a señales como "inclinarse en exceso, tener dificultad para ponérsela o quitársela, sentir molestias en las correas o dolor durante el trayecto".

Para llevar la mochila de forma adecuada, Bonastre ha aconsejado usar siempre los dos tirantes, que estos sean regulables, mantener la mochila próxima al cuerpo y colocar los objetos más pesados cerca de la espalda. Además, ha resaltado que "el movimiento, el juego, el deporte y una buena condición física son factores esenciales para proteger la espalda".

"No debe transmitirse a los menores la idea de que su espalda es frágil", ha apuntado para destacar que lo más adecuado es "reducir material innecesario, ajustar bien la mochila y fomentar hábitos activos".