Archivo - Finaliza el proyecto europeo 'DocTIS' en patologías inflamatorias inmunomediadas a espera de datos de su ensayo clínico - IQAC-CSIC - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores que han llevado a cabo el proyecto europeo 'DocTIS' de estudio de las enfermedades inflamatorias inmunomediadas (IMID, por sus siglas en inglés) han anunciado la finalización del mismo tras seis años y medio de trabajo y a la espera de los resultados del ensayo clínico iniciado en el marco de este.

Según han expuesto, el objetivo de esta investigación financiada por la Unión Europea (UE) a través del programa 'Horizonte 2020', ha sido la búsqueda de tratamientos más eficaces para estas patologías y, en este sentido, se está llevando a cabo el mencionado ensayo, cuyos datos definitivos serán ofrecidos "en agosto". De hecho, esta surgió para abordar "uno de los principales retos" en la terapia de las IMID, ya que "muchos pacientes no consiguen un control adecuado" a pesar de disponer de "terapias biológicas cada vez más avanzadas".

"Aunque estos tratamientos han transformado la atención a los pacientes durante las dos últimas décadas, una proporción importante de ellos no responde de forma suficiente o pierde la respuesta con el paso del tiempo", han continuado, para añadir que, por ello, se reunió a expertos clínicos, biólogos moleculares, bioinformáticos e investigadores en Medicina de sistemas.

Los expertos han declarado que, con ello, se ha perseguido la meta de "identificar combinaciones de tratamientos ya existentes capaces de ofrecer mejores resultados que las estrategias terapéuticas actuales". Al respecto, han afirmado que "uno de los logros más relevantes" ha sido trasladar "con éxito" los descubrimientos científicos a la evaluación clínica.

"Gracias a la integración de perfiles moleculares, modelos computacionales y validación preclínica, 'DocTIS' identificó una prometedora estrategia terapéutica basada en la combinación de dos terapias biológicas ya utilizadas en la práctica clínica: las terapias anti-TNF y las terapias dirigidas contra el receptor de la IL-6", han concretado, para agregar que "ambas terapias reducen la respuesta inmunitaria descontrolada que provoca la inflamación y el daño en los tejidos".

En este sentido, han informado de que el enfoque desarrollado explora si la combinación de ambos tratamientos puede proporcionar una reducción de la inflamación más eficaz y sostenida que cualquiera de ellos por separado, estrategia que se está evaluando actualmente mediante este ensayo clínico internacional en pacientes con artritis reumatoide y artritis psoriásica en España y Reino Unido.

NUEVA ESTRATEGIA TERAPÉUTICA

"Las observaciones obtenidas hasta el momento respaldan la base científica de esta estrategia terapéutica y apuntan a que las terapias combinadas podrían ofrecer importantes beneficios para determinados grupos de pacientes", han celebrado, al tiempo que han señalado que "a partir de muestras biológicas de alta calidad procedentes del IMID-Biobank (VHIR) y de datos clínicos de pacientes afectados por seis de las IMID más frecuentes, concretamente artritis reumatoide, artritis psoriásica, psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y lupus eritematoso sistémico", se ha generado "una colección sin precedentes de información molecular destinada a comprender por qué los pacientes responden de forma diferente a los mismos tratamientos".

Así, han sostenido que con la combinación de tecnologías avanzadas, entre ellas la transcriptómica masiva y la transcriptómica de célula única, con enfoques de Medicina de sistemas capaces de analizar complejas redes biológicas, el proyecto ha identificado mecanismos compartidos entre distintas enfermedades, ha caracterizado patrones de respuesta a los tratamientos y ha previsto las combinaciones de fármacos con mayor probabilidad de éxito.

Además, han explicado que también se han realizado estudios de validación preclínica en modelos animales de artritis, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus y psoriasis, lo que ha permitido evaluar la eficacia y la seguridad de las combinaciones terapéuticas más prometedoras antes de su paso a la fase clínica.

Con todo, este proyecto ha dado lugar a 22 publicaciones científicas revisadas por pares, además de otros 10 resultados científicos adicionales, entre ellos comunicaciones en congresos, resúmenes publicados, tesis doctorales y otras contribuciones académicas. En conjunto, estas han acumulado más de 246.000 accesos y algunas se han publicado en revistas como 'Nature Medicine', 'Genome Medicine', 'Genome Biology', 'Nature Communications' y 'Cell Reports Medicine'.

"El objetivo más importante de 'DocTIS' siempre ha sido mejorar la vida de las personas afectadas por IMID", ha señalado su coordinadora e investigadora principal del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR), la doctora la doctora Sara Marsal, quien ha añadido que "los resultados obtenidos hasta el momento son prometedores". Estos "refuerzan nuestra convicción de que es posible desarrollar estrategias terapéuticas más personalizadas y eficaces", ha subrayado.