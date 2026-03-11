Fibrosis hepática: cuando la diabetes y la grasa abdominal castigan más al hígado de las mujeres que al de los hombres

Archivo - Hígado graso, mujer, dolor. - THARAKORN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres con ciertos factores de riesgo cardiometabólico, como diabetes tipo 2 y circunferencia de cintura alta, presentan un mayor riesgo de fibrosis hepática que los hombres con los mismos factores de riesgo, según un trabajo de la Universidad del Sur de California (USC) de Estados Unidos.

El estudio, recién publicado en 'JAMA Network Open', es uno de los primeros en explorar las diferencias de género en los factores de riesgo cardiometabólico de la fibrosis hepática, una afección en aumento a nivel mundial.

La fibrosis hepática es la acumulación de tejido cicatricial en el hígado debido a una inflamación crónica. Con el tiempo, puede provocar complicaciones graves, como cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado. Si bien los hombres presentan tasas más altas de fibrosis hepática, los casos graves están aumentando entre las mujeres, lo que ha impulsado a investigadores de la Facultad de Medicina Keck de la USC a explorar las posibles diferencias de género.

"Observamos que las mujeres progresan más rápidamente a la fibrosis hepática que los hombres una vez establecida la enfermedad hepática, y nuestros hallazgos sugieren que los riesgos cardiometabólicos podrían ser parte de la causa", comenta Jennifer Dodge, profesora asociada de medicina de investigación y ciencias de la población y la salud pública en la Facultad de Medicina Keck y autora correspondiente del estudio. "Estos hallazgos son un recordatorio tanto para los médicos como para el público general de que controlar estos factores de riesgo cardiometabólicos no solo es importante para las enfermedades cardíacas, sino también para las enfermedades hepáticas".

Al incluir pruebas de laboratorio y datos de imágenes, el estudio capturó medidas de salud objetivas que no se incluyen en muchas encuestas nacionales, que a menudo se basan en autoinformes o registros médicos.

Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., que incluye detalles sobre el estilo de vida de los participantes, incluido el consumo de alcohol, el ejercicio y la dieta; niveles de colesterol y glucosa detectados en muestras de sangre; índice de masa corporal y circunferencia de la cintura medidos en exámenes clínicos; y detalles sobre fibrosis hepática y esteatosis (una acumulación anormal de grasa dentro de las células del hígado) a partir de pruebas de imágenes por ultrasonido.

Los investigadores incluyeron datos de 5.981 adultos estadounidenses, representativos de la población estadounidense con una edad promedio de 47 años, recopilados entre 2017 y 2020. Analizaron si el vínculo entre la fibrosis hepática y los principales factores de riesgo cardiometabólico diferían según el sexo, incluida la circunferencia de la cintura, la presión arterial alta, la diabetes o prediabetes, los triglicéridos altos, el colesterol bajo de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y la presencia de dos o más de estos factores. En su análisis estadístico, los investigadores controlaron la edad, la raza, la etnia, el tabaquismo y el consumo de alcohol para descartar la influencia de esos factores.

En general, las mujeres presentaron tasas basales de fibrosis hepática similares o inferiores a las de los hombres. Sin embargo, cuando existían ciertos factores de riesgo, las tasas de fibrosis en las mujeres tendían a aumentar con mayor intensidad que en los hombres.

Por ejemplo, una circunferencia de cintura alta se asoció con un aumento de las tasas de fibrosis del 0,8% al 9,2% en mujeres (aproximadamente 11 veces), en comparación con un aumento del 4,4% al 17% en hombres (aproximadamente cuatro veces). La diabetes tipo 2 o prediabetes se relacionó con un aumento de 2,8 veces en las tasas de fibrosis en mujeres, frente a un aumento de 1,4 veces en hombres.

Presentar dos o más factores de riesgo cardiometabólico se asoció con un aumento de 8,4 veces en mujeres, en comparación con un aumento de 2,6 veces en hombres. "Las mujeres comienzan con niveles de riesgo más bajos, pero una vez que estos factores están presentes, su riesgo es mayor", subraya Dodge.

Los hallazgos subrayan que mantener una buena salud cardíaca y metabólica tiene implicaciones que van mucho más allá de la prevención de enfermedades cardíacas, destaca Dodge. También señalan posibles diferencias de género en los procesos biológicos que subyacen a la enfermedad hepática. Por ejemplo, se cree que el estrógeno ayuda a proteger a las mujeres contra la enfermedad hepática, pero dicha protección puede disminuir a medida que los niveles de estrógeno disminuyen durante la menopausia.

"Nuestro tamaño de muestra no fue lo suficientemente grande como para explorar este vínculo, pero planeamos investigar la fibrosis hepática y la menopausia en un estudio futuro, incluso si la terapia de reemplazo hormonal puede tener un impacto", incide Dodge.

Los investigadores también planean repetir el estudio utilizando datos prospectivos, lo que significa que realizarán un seguimiento de los participantes a lo largo del tiempo para comprender mejor si estas diferencias de sexo contribuyen directamente al desarrollo de la fibrosis hepática. También examinarán cómo interactúan el sexo y los factores de riesgo cardiometabólico en la enfermedad hepática esteatósica asociada a la disfunción metabólica, una forma de enfermedad hepática no relacionada con el consumo excesivo de alcohol, que también está en aumento.