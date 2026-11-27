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MADRID 27 (EUROPA PRESS)

La fertilidad femenina disminuye con la edad, debido en gran medida a una mayor incidencia de anomalías cromosómicas en los óvulos. A medida que los óvulos envejecen, pierden gradualmente la cohesina, un complejo proteico que mantiene unidos los cromosomas y asegura su correcta distribución durante la división celular. El deterioro cromosómico relacionado con la edad es una causa importante de la disminución de la fertilidad femenina, contribuyendo a la infertilidad y al fracaso de los tratamientos de FIV.

Este deterioro aumenta la probabilidad de que los óvulos desarrollen un número anormal de cromosomas, lo que puede impedir que los embriones se implanten o se desarrollen con normalidad. Estos errores cromosómicos contribuyen a la disminución de la fertilidad y al menor éxito de los tratamientos de FIV en mujeres mayores. Aún no se dispone de tratamientos eficaces para prevenir o revertir este proceso.

Para abordar esta necesidad, los investigadores del Instituto Max Planck de Ciencias (Alemania) desarrollaron TALhesin, un sistema proteico modificado que ayuda a restaurar estas conexiones cromosómicas en óvulos de ratón envejecidos.

Con este método experimental pretendían para compensar la pérdida de cohesina relacionada con la edad mediante la unión artificial de los cromosomas. Sus proteínas modificadas, llamadas TALhesinas, se unen a regiones específicas del ADN cerca de los centros cromosómicos, lo que ayuda a mantener conectadas las cromátidas hermanas incluso cuando la cohesión natural se debilita.

En óvulos de ratones de mayor edad, los autores observaron que la técnica reducía la separación prematura de los cromosomas, aumentando la proporción de óvulos con cromátidas correctamente conectadas del 47% al 74%, un nivel comparable al de los ratones jóvenes.

Los autores, que han publicado sus hallazgos en 'Science', también descubrieron que redirigir las proteínas modificadas a los extremos de los cromosomas podría ayudar a preservar la cohesión en otras regiones, lo que sugiere que este método podría ofrecer una estrategia más amplia para prevenir otros errores cromosómicos relacionados con la edad en los óvulos.