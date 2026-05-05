Fernando Simón afirma que el crucero con hantavirus no supone "un riesgo alto"

El epidemiólogo Fernando Simón, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, ha afirmado que el crucero con hantavirus "no es un riesgo alto" y que se van a poner las medidas necesarias para controlar los riesgos.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa este martes antes de intervenir en una jornada de salud global y desigualdad social en la Universitat de Barcelona (UB), y ha llamado a "ser razonables con los riesgos".

"Lo que no podemos es tener 45 días encerradas estas personas en el barco. Tenemos que ser razonables con los riesgos. No es un riesgo alto. Se van a poner todas las medidas necesarias para controlar las riesgos", ha expresado.

Ha recordado que el hantavirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores infectados, y señala que la transmisión de persona a persona es muy rara.

LA TRANSMISIÓN "ES DIFÍCIL"

"La transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil", ha apuntado.

En este sentido, no cree que el hantavirus vaya a ser un riesgo para España "en absoluto", e insiste en que si el barco no tiene casos, porque han sido evacuados o van a ser evacuados, no habría que preocuparse.

Preguntado por si hay que preocuparse si el barco recala en Canarias, afirma que puede haber algún riesgo menor; llama a estar atentos a implementar las medidas de control adecuada e insiste en que no considera que la población tenga que tener ahora mismo una preocupación: "Ahora mismo no creo que esta situación se pueda dar".