FELGTBI+ advierte de las consecuencias "permanentes" del odio por LGTBIfobia sobre la salud mental

Archivo - FELGTBI+ durante el pregón del Orgullo de Madrid 2026 (MADO 2026), en la plaza Pedro Zerolo, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha advertido de las consecuencias "permanentes" del odio por LGTBIfobia en la salud mental de las personas LGTBI+.

"La violencia LGTBIfóbica no termina cuando se te cura el moratón o cuando, cansada de aguantar, consigues cambiar de trabajo. Este tipo de violencia deja una herida mucho más profunda y duradera en nuestra salud mental que en ocasiones, nos acompaña de por vida", ha asegurado la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, con motivo del Día de la Salud Mental, que se conmemora este sábado 10 de octubre.

En este sentido, la entidad ha recordado los resultados del informa 'Estado del Odio 2026', elaborado por la Federación con la colaboración de miembros de un equipo de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP, CSIC).

La investigación expone que todas las formas de odio, ya sean agresiones físicas, acoso o discriminación, incrementan "casi al doble" los niveles de sintomatología depresiva, ansiedad o estrés, apatía, soledad, rabia o enfado y miedo de las personas que han sido víctimas de LGTBIfobia.

En esta misma línea, el estudio revela que casi el 20% de las personas víctimas de LGTBIfobia sufre ansiedad o estrés "todo el tiempo" (18% víctimas de agresión; 17% víctimas de discriminación y 16% víctimas de acoso), frente al 11% de personas LGTBI+ que no han sido víctimas y sienten ansiedad.

Además, indica que casi una de cada 10 víctimas de odio siente rabia o enfado "constantemente" (8% víctimas de acoso; 7% de discriminación y 9% de agresión) frente al 4% de personas LGTBI+ que no han sufrido odio.

Por otra parte, la investigación revela que aproximadamente una de cada 10 víctimas de LGTBIfobia siente miedo "permanentemente" (9% víctimas de acoso; 10% de discriminación y 10% de agresión), frente al 6% del total de la población LGTBI+ que no ha sufrido odio.

Igualmente, casi una de cada 10 víctimas experimenta un estado depresivo "de forma constante" (8% en el caso de acoso; 10% discriminación y 9% agresión) frente a un 7% del colectivo que lo sufre y no ha experimentado violencia.

Ante este escenario, Iglesias ha reclamado medidas que actúen "de manera preventiva" antes de que la violencia ocurra. Para la presidenta de la entidad, "la mejor forma de hacerlo es atajando el odio desde su raíz, que son los discursos de odio", porque "señalan, estigmatizan y normalizan una violencia que se cuelan a través de las redes sociales y las declaraciones públicas" en casas, escuelas y empleos.

PACTO DE ESTADO CONTRA DISCURSOS DE ODIO

"Y para frenar esta violencia, necesitamos con urgencia un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad", ha afirmado.

Por su parte, la co-coordinadora del Grupo de Salud Integral de la Federación, Irene Aterido, ha defendido que "las víctimas de violencia LGTBIfóbica necesitan un acompañamiento psicoemocional adecuado y continuado". "Por eso, es imprescindible reforzar los recursos de la sanidad pública para garantizar que ninguna persona quede sin atención por no poder permitirse recurrir a servicios privados", ha aseverado.

Asimismo, Aterido ha exigido herramientas que pongan "fin" a las "violencias LGTBIfóbicas", que ha avisado que "dejan consecuencias profundas" en la salud mental del colectivo. "No podemos dejar el cuidado de quienes sufren violencia en manos de su capacidad individual para sobreponerse, ni únicamente de las redes de apoyo que hayan conseguido construir. Necesitamos una sociedad que no genere miedo ni sufrimiento y en la que todas las personas puedan vivir y desarrollarse con dignidad y respeto", ha concluido.