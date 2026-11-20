Archivo - Varias personas durante un rezo del rosario por la unidad de España, en la plaza de Sant Jaume, a 8 de diciembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Coincidiendo con la celebración de la festividad de La Inmaculada Concepción de María, de - Lorena Sopena / Europa Press - Archivo

MADRID 20 (EUROPA PRESS)

El bienestar durante la vejez no depende únicamente de la salud física o de mantener la autonomía. La satisfacción con la vida también puede estar relacionada con factores emocionales, sociales y personales, entre ellos la espiritualidad o la religión. Sin embargo, la manera en que cada persona vive su fe y el contexto cultural en el que se desarrolla pueden influir en esta relación.

TENER FE GENERALMENTE APORTA BENEFICIOS

Ser religioso o espiritual mejora la perspectiva de la vida, y tener fe generalmente aporta un mayor beneficio que recurrir a ella como mecanismo de afrontamiento, según un trabajo de investigadores de la Universidad de Padua (Italia).

Tal y como se publica en 'PLOS Aging and Health' los investigadores realizaron un metaanálisis de estudios sobre la calidad de vida de los adultos mayores en relación con la espiritualidad y la religiosidad.

Aunque se han realizado numerosos estudios en este ámbito, los resultados han sido inconsistentes y no siempre han tenido en cuenta cómo varían los efectos entre culturas o prácticas religiosas. Sin embargo, comprender los factores que contribuyen a la calidad de vida de las personas mayores cobra cada vez más importancia a medida que la población envejece.

Con este fin, los investigadores revisaron la literatura existente en busca de estudios centrados en adultos mayores de 60 años que registraran las experiencias de fe de los participantes, así como su nivel de bienestar o satisfacción con la vida. Los investigadores identificaron 21 estudios que cumplían estos criterios y que además contaban con datos disponibles, los cuales fueron extraídos para el metaanálisis.

En esta muestra de más de 5.600 participantes de edad avanzada, los investigadores descubrieron que tanto la espiritualidad como la religiosidad aumentaban la satisfacción con la vida. No se observaron diferencias en este beneficio entre participantes de distinto sexo, pero la ubicación geográfica influyó significativamente en la magnitud del efecto. La mayoría de los estudios se realizaron en países de América o Asia.

Los efectos positivos de la religión fueron mucho mayores en los países asiáticos que en los americanos, lo que quizás refleje los contextos culturales y políticos locales. Los estudios en América del Norte y del Sur se llevaron a cabo en Estados Unidos y Brasil, mientras que los estudios en Asia se realizaron en Irán, Pakistán e India, países con una alta homogeneidad religiosa, en algunos casos codificada por el gobierno nacional.

La otra variable más significativa fue la forma en que las personas se relacionaban con su práctica espiritual o religiosa: como parte integral de su vida o como un medio para afrontar las dificultades. Las personas mayores que consideraban su fe como un componente habitual de su vida experimentaron una mayor satisfacción vital que aquellas que solo recurrían a ella en momentos difíciles.

"En todos los estudios que analizamos, los adultos mayores más religiosos o espirituales reportaron mayor satisfacción con la vida y mejor calidad de vida. La relación fue moderada, pero lo suficientemente consistente como para sugerir que la vida espiritual merece un lugar en la forma en que apoyamos un envejecimiento saludable", concluyen los autores.