Equipo investigador de La Fe - GVA

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha participado en un estudio internacional, el ensayo fase III DeLLphi-305, cuyos resultados pueden cambiar la práctica clínica en el tratamiento del cáncer de pulmón microcítico o de células pequeñas en estadio avanzado.

Los ensayos fase III son estudios realizados en grandes grupos de pacientes para confirmar la eficacia y seguridad de nuevos tratamientos antes de su incorporación a la práctica asistencial, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La investigación, publicada recientemente en 'The New England Journal of Medicine', demuestra que la combinación de dos fármacos concretos consigue mejoras en la supervivencia de estos pacientes.

La Fe ha sido el hospital español con mayor experiencia al aportar el mayor número de participantes en este ensayo internacional, desarrollado en 175 centros de 29 países y en el que han participado 563 pacientes.

El especialista en Oncología de La Fe e investigador participante de este estudio, Oscar Juan-Vidal, ha destacado que los resultados del ensayo "suponen uno de los avances más importantes registrados en las últimas décadas en cáncer de pulmón microcítico avanzado, una enfermedad especialmente agresiva y con opciones terapéuticas limitadas".

El estudio ha evaluado una nueva estrategia terapéutica en pacientes con cáncer de pulmón microcítico avanzado que no habían progresado tras recibir el tratamiento estándar inicial basado en quimioterapia e inmunoterapia. Los resultados muestran que ambos fármacos aumentan la supervivencia global. Además, la combinación reduce un 58 por ciento el riesgo de fallecimiento y un 66% el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte.

El cáncer de pulmón microcítico representa aproximadamente entre el 10% y el 15% de todos los cánceres de pulmón y se caracteriza por "su agresividad, rápida progresión y elevada tendencia a la recaída". Hasta ahora, las opciones terapéuticas disponibles ofrecían beneficios "limitados" en términos de supervivencia, por lo que la comunidad científica considera estos resultados "uno de los avances más relevantes registrados en esta enfermedad durante los últimos 50 años".

Los resultados del ensayo han sido presentados durante el congreso anual de la European Society for Medical Oncology (ESMO) 2026 y diversos expertos internacionales han señalado que esta combinación terapéutica tiene potencial para convertirse en el nuevo estándar de tratamiento de mantenimiento en pacientes con cáncer de pulmón microcítico en estadio avanzado.

"La proyección internacional del Hospital La Fe nos permite formar parte de redes y proyectos de vanguardia que impulsan la innovación sanitaria. Este conocimiento se traduce directamente en mejores diagnósticos, tratamientos más avanzados y nuevas oportunidades para nuestros pacientes", ha destacado el gerente del Hospital La Fe, José Luis Poveda.