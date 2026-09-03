'Farmear el aura' entre jóvenes: del juego por el reconocimiento a la dependencia de la aprobación

Jóvenes participan en la batalla de 'farmear aura'. A 01 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).Un grupo de jóvenes participa en una sesión de ‘farmeo de aura’ en Sevilla, una práctica viralizada en redes sociales que consiste en realizar d - María José López - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las 'batallas' para 'farmear el aura', una de las nuevas formas de juego y reconocimiento social entre los jóvenes durante los últimos meses, responden a una necesidad propia de la adolescencia de explorar la identidad y encontrar un lugar dentro del grupo, pero pueden convertirse en un problema cuando la aprobación externa pasa a regular el estado de ánimo, según Montse Escobar, psicóloga humanista de Monarka Clinic.

Escobar explica que estas dinámicas permiten a los adolescentes experimentar con distintas formas de mostrarse ante los demás y obtener información sobre cómo son percibidos. A su juicio, no es necesario interpretar esta conducta desde la carencia ni asumir que quienes participan en ella tienen una baja autoestima.

"El problema no está en jugar a tener más o menos aura, sino en creer que nuestro valor depende de la puntuación que recibimos de los demás", señala la psicóloga.

Según explica, las 'batallas de aura' ponen nombre a una forma de reconocimiento social basada en características como parecer más seguro, interesante, carismático o especial ante los demás. Considera que, aunque cambien las formas, los adolescentes siempre han contado con códigos para ganar prestigio dentro del grupo.

Escobar apunta que anteriormente podían cumplir esta función determinadas prendas, una forma de hablar, ser el más atrevido o divertido o aparentar mayor seguridad. Ahora, el concepto de "aura" identifica esa capacidad de generar admiración o interés entre los demás, que define como una especie de "capital simbólico".

La psicóloga destaca además el papel de la mirada de los demás durante la adolescencia, una etapa en la que aumenta la necesidad de diferenciarse de la familia y encontrar una identidad propia. En este proceso, la respuesta del entorno proporciona información sobre cómo se percibe cada persona.

LAS REDES HACEN PERMANENTE LA VALORACIÓN

Las redes sociales han añadido una nueva dimensión a esta dinámica al hacer que la valoración pueda ser "pública, permanente y cuantificable". Escobar señala que no han creado la necesidad de ser vistos, pero sí han cambiado la forma en que los adolescentes reciben esa valoración.

Así, frente a situaciones anteriores en las que una persona podía observar la reacción de sus amigos ante una broma y obtener esa información social en un momento concreto, ahora puede comprobar durante horas cuántas personas han visto una publicación, quién ha reaccionado, cuántos 'likes' tiene o cómo funciona en comparación con otra persona.

Esta exposición constante puede hacer, según la psicóloga, que la atención pase de preguntarse si realmente se quiere hacer algo a centrarse en cómo será percibido por los demás.

CUANDO LA APROBACIÓN DEJA DE SER UN JUEGO

Para Escobar, una de las claves para determinar cuándo la búsqueda de reconocimiento deja de formar parte del juego social está en observar qué sucede cuando desaparece la audiencia. Mientras participar en estas dinámicas resulte divertido y el reconocimiento se pueda disfrutar sin necesitarlo constantemente para continuar con la vida cotidiana, considera que forma parte del juego social.

El problema aparece cuando la valoración externa se convierte en un regulador emocional, de manera que la persona se siente bien cuando recibe reconocimiento y deja de estarlo cuando este desaparece. También puede detectarse cuando modifica excesivamente su comportamiento para conseguir aprobación, se compara de forma constante o necesita comprobar continuamente cómo está siendo percibida.

"Hay una pregunta muy sencilla que puede ayudarnos a entender dónde estamos y es quién soy cuando nadie me está mirando", plantea Escobar. La psicóloga concluye que crecer no implica dejar de necesitar a los demás, sino desarrollar progresivamente una mirada propia que permita reconocerse incluso cuando no se obtiene la aprobación del entorno.

¿QUÉ SIGNIFICA 'FARMEAR AURA'?

'Farmear aura' es una expresión de redes sociales que se utiliza para describir la acumulación, en sentido figurado, de carisma, presencia o capacidad para resultar atractivo, seguro o interesante ante los demás. La palabra 'farmear' procede del lenguaje de los videojuegos, donde se emplea para referirse a repetir acciones con el objetivo de conseguir recursos o puntos.

La expresión en inglés, aura farming, ya aparece documentada en redes sociales desde enero de 2024 y comenzó a extenderse especialmente durante ese año en comunidades vinculadas al anime y la cultura de los memes. Las actuales 'batallas de aura' se escenifica una competición en la que los participantes tratan de demostrar quién proyecta más carisma o presencia mediante gestos, poses.