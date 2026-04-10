Los fármacos para adelgazar como semaglutida y tirzepatida podrían aumentar el riesgo de déficit nutricional

Archivo - Pluma inyectora de insulina - CAROLINA RUDAH/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los adultos con sobrepeso u obesidad que toman la nueva generación de fármacos para bajar de peso, como la semaglutida y la tirzepatida, tienden a comer significativamente menos, lo que los hace vulnerables a deficiencias nutricionales, según un trabajo del IRCCS Hospital San Raffaele en Milán, Italia.

Este es, de hecho, uno de los primeros estudios reales que examina el comportamiento alimentario en personas que utilizan agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) y agonistas duales del GLP-1/polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIP) (denominados colectivamente agonistas del GLP-1), realizado además con la ayuda de una aplicación de seguimiento nutricional con inteligencia artificial.

El estudio, que se presenta en el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO) de este año en Estambul, Turquía (del 12 al 15 de mayo), es obra de la doctora Valentina Vinelli, del equipo de investigación en salud metabólica del Hospital IRCCS San Raffaele y la Universidad Vita-Salute San Raffaele de Milán, Italia.

"Si bien los agonistas del receptor de GLP-1 producen una pérdida de peso impresionante, la cuestión de si la pérdida de grasa con estas terapias conlleva una pérdida muscular significativa sigue siendo objeto de intenso debate. Sin embargo, lo que sí es universalmente aceptado es que proteger la masa muscular debe ser un objetivo fundamental de cualquier programa de pérdida de peso", insiste Vinelli.

La salud muscular depende de una ingesta suficiente de proteínas y de la actividad física regular, especialmente del ejercicio de resistencia. Para las personas que toman agonistas del receptor de GLP-1, la disminución del apetito puede dificultar la satisfacción de las necesidades proteicas, por lo que la alimentación cobra mayor importancia que nunca, sobre todo teniendo en cuenta que los requerimientos proteicos suelen ser mayores en personas con obesidad y durante la pérdida de peso activa. Los requerimientos proteicos siempre deben ser personalizados, expresados ??en gramos por kilogramo de peso corporal ajustado, en lugar de considerarse un objetivo único para todos.

Los agonistas del receptor de GLP-1, como la semaglutida (vendida bajo las marcas Ozempic/Wegovy) y la tirzepatida (Mounjaro/Zepbound), imitan las hormonas que el cuerpo ya produce, GLP-1 y GLP-1/GIP respectivamente, que se liberan en respuesta a la ingesta de alimentos, aumentando la sensación de saciedad y reduciendo los antojos.

Se ha demostrado que los agonistas del receptor de GLP-1 reducen la ingesta calórica entre un 16% y un 39%, lo que los convierte en una herramienta eficaz para el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, se han realizado pocas investigaciones sobre su impacto en la calidad de la dieta o en la ingesta de macro y micronutrientes clave, como proteínas, fibra, vitaminas, hierro y calcio, necesarios para mantener una buena salud. Una ingesta insuficiente de micronutrientes puede aumentar el riesgo de padecer diversas afecciones, desde la caída del cabello, la fatiga y la cicatrización lenta de heridas hasta un sistema inmunitario debilitado y osteoporosis.

"Si bien los agonistas del receptor de GLP-1 están transformando el tratamiento de la obesidad, aún sabemos muy poco sobre cómo afectan los hábitos alimenticios y la ingesta de nutrientes", explica Vinelli. "Además, muchas personas que toman agonistas del receptor de GLP-1 reciben poca o ninguna orientación sistemática sobre la calidad de la dieta, la ingesta de proteínas o la adecuación de los micronutrientes".

Las herramientas tradicionales de evaluación dietética, como los cuestionarios y diarios de alimentos, presentan limitaciones debido al sesgo de recuerdo. Los recientes avances en inteligencia artificial y salud digital ofrecen soluciones prometedoras, permitiendo a los usuarios de aplicaciones móviles registrar y analizar sus hábitos alimenticios en tiempo real.

En respuesta a estas tendencias, los investigadores analizaron 5.741 días de datos de 332 adultos con sobrepeso u obesidad (que dieron su consentimiento) que utilizaron una aplicación móvil de seguimiento de la dieta entre julio de 2025 y febrero de 2026.

Compararon la ingesta energética total, la ingesta de macronutrientes, la adecuación de proteínas ajustada al peso, los patrones de alimentación y la pérdida de peso entre 116 usuarios de agonistas del receptor de GLP-1 (que usaban semaglutida o tirzepatida) y 216 no usuarios (IMC promedio de 31,3 vs 30,6 kg/m*, 52,5 vs 50,0 años, 72% vs 63% mujeres, respectivamente). De los 116 usuarios de agonistas del receptor de GLP-1 en el estudio, 87 registraron al menos una inyección en la aplicación. De ellos, 62 usaban tirzepatida y 25 usaban semaglutida. Los 29 restantes fueron identificados como usuarios de agonistas del receptor de GLP-1 a través de su perfil, pero no registraron inyecciones individuales. Es importante señalar que los datos de dosis reflejan lo que los usuarios eligieron registrar en la aplicación.

De los 25 usuarios de semaglutida que registraron sus inyecciones, 10 (40%) registraron una dosis máxima de 0,25 mg (la dosis inicial), 4 (16%) registraron 0,5 mg, 6 (24%) registraron 1,0 mg, 2 (8%) registraron 1,7 mg y 3 (12%) registraron 2,4 mg (la dosis de mantenimiento). De los 62 usuarios de tirzepatida que registraron sus inyecciones, 12 (19%) registraron una dosis máxima de 2,5 mg (la dosis inicial), 21 (34%) registraron 5,0 mg, 10 (16%) registraron 7,5 mg, 17 (27%) registraron 10,0 mg y 2 (3%) registraron 12,5 mg.

La aplicación móvil Robin Health incluye reconocimiento de imágenes (a partir de una foto de una comida, la aplicación analiza los ingredientes y calcula las calorías, los carbohidratos, las proteínas y las grasas), escaneo de códigos de barras, así como registro de texto y voz, lo que proporciona estimaciones de la ingesta de macronutrientes en tiempo real.

El análisis reveló que los participantes que utilizaban medicamentos agonistas del receptor de GLP-1 informaron una ingesta energética total significativamente menor en comparación con los no usuarios (un promedio de 1.102 frente a 1.281 kcal/día), así como una ingesta significativamente menor de macronutrientes, incluyendo proteínas (53,8 frente a 62,0 g/día), carbohidratos (128 frente a 143 g/día) y grasas (39,7 frente a 45,7 g/día).

A pesar de una menor ingesta absoluta, la distribución de macronutrientes (la proporción de calorías diarias derivadas de los macronutrientes) fue casi idéntica (proteínas 20% frente a 19%; carbohidratos 47% frente a 46%; grasas 33% frente a 34%), lo que indica una reducción proporcional en la ingesta de alimentos en lugar de cambios en la calidad de la dieta.

Sin embargo, la ingesta diaria de proteínas ajustada al peso fue críticamente baja en los usuarios de GLP-1 RA (0,6 g/kg/día), y la mayoría (88%) se situó por debajo de la recomendación nacional italiana de ingesta de proteínas (de 0,9 g/kg/día). En los no usuarios, el consumo de proteínas también estuvo por debajo de esta recomendación en 0,7 g/kg/día, con un 69% por debajo de la recomendación nacional, lo que demuestra que el consumo inadecuado de proteínas es una preocupación independientemente de la estrategia de pérdida de peso empleada, pero es más preocupante en aquellos que usan GLP-1-RA. Según la encuesta nacional italiana más reciente sobre consumo de alimentos (IV SCAI, 2017 a 2020, publicada en Nutrients 2025), el adulto italiano promedio consume de 1,1 a 1,2 g/kg/día de proteínas, muy por encima de la recomendación LARN de 0,9 g/kg/día. Solo alrededor del 7% de la población general italiana se sitúa por debajo de este umbral.

Además, los usuarios de agonistas del receptor de GLP-1 tenían muchas más probabilidades de saltarse el desayuno (31% frente al 16% de los días), el almuerzo (31% frente al 18%) y la cena (40% frente al 30%) que los no usuarios, lo que reduce las oportunidades de una distribución adecuada de proteínas a lo largo del día.

Como era de esperar, entre el subconjunto de 177 participantes (76 usuarios de agonistas del receptor de GLP-1 y 101 no usuarios) con datos longitudinales de peso, los usuarios de agonistas del receptor de GLP-1 experimentaron una pérdida de peso significativamente mayor que los no usuarios (promedio de -2,2 kg, -2,5% frente a -0,2 kg, -0,2%), y casi una cuarta parte (24%, 18 participantes) logró una pérdida de peso clínicamente significativa (al menos un 5% de pérdida de peso corporal) en comparación con solo el 3% (3 participantes) de los no usuarios.

Los autores explican que la modesta pérdida de peso observada en el grupo de GLP-1 refleja las condiciones reales del estudio. El estudio no verificó ni controló de forma independiente la adherencia al tratamiento; el uso de la medicación se informó mediante la aplicación, y es posible que algunos usuarios continuaran tomándola sin registrarlo.

La mayoría de los usuarios solo registraron su peso durante unas pocas semanas (la mediana entre la primera y la última medición de peso en todo el grupo fue de 22 días), y la mayoría de los que sí registraron sus inyecciones parecían estar aún en la fase de ajuste de dosis en lugar de con las dosis de mantenimiento completas. Sin embargo, entre los 13 usuarios que registraron su peso durante al menos 3 meses, la pérdida de peso promedio fue del 7,3%, en línea con la pérdida de peso superior al 10% observada a los 12 meses en los ensayos clínicos aleatorizados.

Los autores afirman: "El uso de agonistas del receptor de GLP-1 en la práctica clínica real en adultos con sobrepeso u obesidad se asocia con una deficiencia proteica generalizada y un aumento en la omisión de comidas, lo que subraya la necesidad urgente de integrar un seguimiento nutricional proactivo y una orientación dietética personalizada junto con el tratamiento de la obesidad para apoyar la salud a largo plazo más allá de la pérdida de peso", acuña Vinelli.

En trabajos futuros, el equipo plantea ir más allá de las proteínas para explorar cómo los agonistas del receptor de GLP-1 afectan la ingesta de otros nutrientes clave y examinar cómo las aplicaciones móviles en tiempo real podrían ayudar a las personas a mantener hábitos alimenticios y de estilo de vida saludables a lo largo de su proceso.

Los autores reconocen varias limitaciones del estudio, entre ellas el tamaño reducido de la muestra y su carácter descriptivo, lo que impide establecer relaciones causales y requiere confirmación en estudios con mayor número de participantes. Además, los datos dietéticos se obtuvieron mediante autoinformes registrados en una aplicación, lo que podría subestimar la ingesta real, si bien la captura multimodal asistida por IA probablemente reduce el sesgo de recuerdo en comparación con los métodos tradicionales de evaluación dietética.