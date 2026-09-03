El fármaco de Ozempic alarga casi 100 días la vida de ratones y podría ralentizar el envejecimiento

Archivo - Ozempic, semaglutida, - CAROLINA RUDAH/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, vuelve a sorprender a la ciencia. Un nuevo estudio apunta ahora a un posible efecto que va mucho más allá de la pérdida de peso y que podría estar relacionado con la forma en la que envejece el organismo.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos) ha demostrado que el fármaco semaglutida, un inhibidor del GLP-1, prolongó la vida útil de ratones ancianos y sanos al mitigar los efectos perjudiciales del envejecimiento.

Los investigadores, que contaron con financiación de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), compararon directamente los efectos del tratamiento con los de una ingesta reducida de alimentos. Descubrieron que el fármaco imitaba los beneficios antienvejecimiento de la restricción calórica, ofreciendo incluso mayores beneficios en algunos aspectos. Los resultados están disponibles en 'Nature'.

Si bien se ha descubierto que los GLP-1 retrasan la aparición de muchas enfermedades relacionadas con la edad en animales, este nuevo estudio en ratones mayores sanos ofrece evidencia de que estos fármacos pueden ralentizar el envejecimiento fisiológico en sí mismo, una idea que podría vincular los amplios beneficios de los GLP-1 con una fuente común.

"La mayoría de las enfermedades crónicas tienen su origen en el proceso de envejecimiento. Si los agonistas del GLP-1 realmente lo ralentizan, entonces cabría esperar una amplia gama de beneficios clínicos", recalca Rafael de Cabo, doctor en filosofía, investigador principal del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA) de los NIH y autor de un comentario sobre el nuevo estudio.

Para comprender el impacto de los GLP-1 en un momento en que los efectos del envejecimiento son más pronunciados, los autores del estudio, administraron semaglutida a ratones hembra de 20 meses de edad durante tres meses.

En comparación con un grupo de control, los ratones tratados con el fármaco mostraron una mejoría en la función muscular y cognitiva. El análisis de la expresión génica reveló que varios rasgos característicos del envejecimiento natural, como el aumento de la inflamación y la reducción de la capacidad regenerativa, disminuyeron en los animales tratados.

UNA ESPERANZA DE VIDA MEDIA CASI 100 DÍAS MAYOR

Otro grupo de ratones tratados hasta el final de su vida tuvo una esperanza de vida media casi 100 días mayor que la de los ratones no tratados. A continuación, los autores compararon la semaglutida con la restricción calórica para determinar si sus beneficios se debían simplemente a una menor ingesta de alimentos o a algún otro factor.

Durante cinco meses, los científicos administraron semaglutida a un grupo de ratones hembra de 20 meses de edad, mientras que otro grupo recibió una dieta con restricción calórica del 24%, similar al patrón de alimentación de los animales tratados. Los autores observaron numerosas similitudes entre ambos grupos, ya que la mayoría de las mediciones fisiológicas se mantuvieron estables.

Sin embargo, los ratones tratados con semaglutida superaron los niveles basales en comportamiento exploratorio, memoria espacial y mantenimiento de la glucemia. Los grupos también difirieron en la tasa metabólica, que se redujo en los animales con restricción calórica, pero se mantuvo prácticamente sin cambios en los ratones tratados con semaglutida.

"Estas diferencias sugieren la posibilidad de que los fármacos GLP-1 actúen sobre una vía biológica independiente de la restricción calórica. Descubrir esta posible vía y los beneficios que podrían derivarse específicamente de ella es una dirección importante para futuras investigaciones sobre el desarrollo de intervenciones que promuevan la longevidad", apuntan los autores.

Si bien estos hallazgos pueden orientar futuras investigaciones, no implican que se puedan obtener resultados similares de inmediato en humanos. Se necesitarán estudios clínicos adicionales, como el reciente análisis post-hoc del ensayo SLIM LIVER, para determinar la eficacia clínica de los GLP-1 en la longevidad de los pacientes.

Futuras investigaciones clínicas también podrían explorar los beneficios en personas mayores sanas, lo que ampliaría enormemente la aplicación de los GLP-1.