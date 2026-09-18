Un fármaco inmunosupresor podría favorecer la resistencia de un hongo peligroso

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MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio del Centro Clínico de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos ha descubierto que un fármaco aprobado para suprimir el sistema inmunitario ha estado impulsando involuntariamente la resistencia antimicrobiana en un peligroso patógeno fúngico durante casi dos décadas.

Los hallazgos, publicados en Science Translational Medicine, cuestionan la creencia generalizada sobre la resistencia a los fármacos en este patógeno, denominado Pneumocystis jirovecii, y proporcionan uno de los primeros análisis detallados de cómo puede surgir la resistencia antimicrobiana a partir de un fármaco destinado a los humanos.

UN FÁRMACO INMUNOSUPRESOR QUE FAVORECE LA RESISTENCIA

Casi todos los casos de resistencia a los fármacos en virus, bacterias y hongos surgen del uso de antimicrobianos que actúan directamente sobre estos patógenos. Sin embargo, este paradigma no abarca por completo las complejas interacciones recíprocas que involucran al huésped, el patógeno y los fármacos en cuestión. Por ejemplo, los fármacos que no son antimicrobianos también pueden afectar la biología de los patógenos, lo que puede generar beneficios protectores inesperados o incluso resistencia a los fármacos.

En este nuevo trabajo, los investigadores demuestran que el fármaco inmunosupresor ácido micofenólico (MPA) ha propiciado, sin saberlo, la aparición de resistencia al MPA en P. jirovecii. Este hongo figura en la lista de la Organización Mundial de la Salud de los patógenos fúngicos más peligrosos y representa una amenaza principalmente para las personas inmunocomprometidas y los receptores de trasplantes de órganos.

CUATRO MUTACIONES GENÉTICAS RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN AL MPA

Para rastrear el perfil de resistencia a los fármacos del patógeno, el equipo examinó 163 muestras de P. jirovecii recolectadas en nueve brotes en América del Norte, Europa y Asia entre 2005 y 2019. Identificaron cuatro mutaciones genéticas en el hongo que nunca se habían reportado y que se correlacionaron con la exposición previa al MPA.

Estas mutaciones aparecieron de forma independiente en 11 cepas de P. jirovecii durante el período de estudio, y los modelos estructurales predijeron que las mutaciones interferirían con la capacidad del MPA para unirse a la enzima fúngica IMPDH.

"Estos resultados cuestionan el estado actual de la resistencia desconocida de P. jirovecii, lo que exige una reevaluación de las estrategias inmunosupresoras y las medidas de control de infecciones", concluyen los investigadores.

"Estos resultados cuestionan el estado actual de la resistencia desconocida de P. jirovecii, lo que exige una reevaluación de las estrategias inmunosupresoras y las medidas de control de infecciones", concluyen los investigadores.