Un fármaco con "GPS" cerebral promete eliminar los efectos secundarios de la terapia contra el cáncer de mama

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MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un fármaco llamado 10B,17B-dihidroxiestra-1,4-dien-3-ona (DHED), que administra estrógenos solo al cerebro, podría ser una forma eficaz y segura de reducir los efectos secundarios, en cáncer de mama, según expertos de la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados Unidos).

Cabe recordar que la mayoría de los cánceres de mama se ven agravados por los estrógenos. Para combatir la recurrencia de estos cánceres, los médicos tratan a las pacientes con inhibidores de la producción de estrógenos, como el letrozol. Sin embargo, muchas pacientes no se adhieren a este tratamiento debido a los efectos secundarios negativos.

En este nuevo artículo publicado recientemente en 'Jneurosci', investigadores liderados por Agnès Lacreuse, de la Universidad de Massachusetts Amherst, exploraron cómo funciona el DHED en un modelo animal más avanzado que los roedores: titíes ancianos.

Tras el tratamiento con letrozol, el equipo de investigación descubrió que el tratamiento de los titíes con DHED aumentaba los niveles de estrógeno específicamente en el cerebro y mejoraba tanto la memoria como el sueño. El DHED también revirtió los cambios neuronales inducidos por el letrozol. El DHED tuvo efectos diferentes en la regulación de la temperatura corporal en machos y hembras, lo que subraya la necesidad de realizar más investigaciones en este ámbito.

Según Lacreuse, "nuestro trabajo sugiere que la DHED es una nueva terapia hormonal prometedora para mujeres con cáncer de mama y, posiblemente, para todas las mujeres menopáusicas". Los investigadores planean explorar los mecanismos a través de los cuales actúa la DHED en el cerebro y evaluar si diferentes dosis del fármaco mejoran los problemas de regulación de la temperatura derivados del tratamiento.