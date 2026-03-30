Un fármaco aprobado para la leucemia demuestra reducir la inflamación asociada a psoriasis en ratones

Lesiones cutáneas características de la psoriasis. - ESZTER MILLER-PIXABAY

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fármaco dasatinib, aprobado para tratar ciertos tipos de leucemia, ha demostrado eficacia para bloquear una vía del sistema inmunitario y reducir la inflamación asociada a la psoriasis en un experimento con ratones liderado por un equipo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Autónoma de Madrid (CBM-CSIC-UAM).

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y provoca enrojecimiento, descamación y engrosamiento de la piel. Se origina cuando el sistema inmunitario se activa en exceso y produce sustancias que irritan la piel.

Este estudio, publicado en 'Journal of Allergy and Clinical Immunology', muestra que dasatinib puede detener este proceso, en el que intervienen distintas moléculas que utilizan las células inmunitarias para comunicarse entre sí.

Entre esas moléculas destacan las citoquinas, que actúan como señales químicas. Una de esas señales, llamada interleucina 23 (IL-23), activa a determinadas células inmunitarias y las empuja a producir otra molécula inflamatoria llamada IL-17, que contribuye a desencadenar la inflamación de la piel.

La clave para frenar la inflamación es actuar contra la relación entre IL-23 e IL-17, para lo que en los últimos años se han desarrollado tratamientos que han logrado mejorar el control de la enfermedad. Sin embargo, aún se conoce poco acerca de cómo se transmite la señal de IL-23 dentro de las células inmunitarias, en lo que se han querido centrar los investigadores de este trabajo.

REPOSICIONAMIENTO DE FÁRMACOS

Los expertos evaluaron medicamentos ya aprobados para otras enfermedades con el fin de identificar nuevos usos terapéuticos. Esta estrategia, que se conoce como reposicionamiento de fármacos, permite avanzar más rápido, ya que la seguridad y funcionamiento básico de los medicamentos ya se conoce.

El equipo analizó una colección de fármacos autorizados por las agencias reguladoras, observando que algunos de ellos interferían en la vía inflamatoria activada por la molécula IL-23. Entre ellos, dasatinib destacó por su capacidad para bloquear la producción de IL-17 inducida por IL-23 en las células del sistema inmunitario.

Tras ello, comprobaron que el efecto inhibidor se diese de la misma forma en un modelo experimental de inflamación cutánea similar a la psoriasis. Según verificaron, el tratamiento reducía el engrosamiento de la piel, la acumulación de células inmunitarias en la zona inflamada y la presencia de células productoras de IL-17.

Estos efectos se observaron tanto al administrar el fármaco a través de la sangre, con lo que llegaba a todo el organismo, como cuando se aplicaba directamente sobre la piel. Este hallazgo apunta que el medicamento podría emplearse en forma de cremas, evitando la exposición al resto del organismo.

MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LA INFLAMACIÓN

El estudio también identifica el mecanismo de transmisión de la señal inflamatoria dentro de las células. Según recoge, IL-23 activa una cadena de proteínas que funcionan como interruptores moleculares y terminan activando complejos celulares llamados mTOR, que regulan la actividad y el metabolismo de las células y son importantes en el proceso de inflamación.

En este proceso participa una proteína concreta llamada Blk, que actúa como intermediaria entre la señal de IL-23 y la activación de la respuesta inflamatoria. Hasta ahora no se sabía que Blk actuaba como mediadora en la cascada inflamatoria de la psoriasis, por lo que este hallazgo abre una nueva diana terapéutica para futuros tratamientos.

Aunque serán necesarios más estudios para evaluar la seguridad y eficacia de los hallazgos, el trabajo abre nuevas vías para el desarrollo de terapias contra enfermedades inflamatorias crónicas.