Farmacéuticos de AP advierten del riesgo de mezclar el consumo de alcohol con medicamentos

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) ha advertido a la población del riesgo para la salud de mezclar el consumo de alcohol con medicamentos, especialmente en el caso de somníferos, fármacos para problemas de salud mental, diabetes, tensión o trombos.

"En general el riesgo de esta interacción es algo que se conoce, de hecho, se informa de ello en los prospectos de los medicamentos, pero a veces no se le da la importancia debida a las implicaciones y daños que puede ocasionar el mezclar alcohol y medicamentos", ha aseverado el miembro del Comité de Pacientes y Ciudadanía de la SEFAP José Manuel González de la Peña Puerta.

La sociedad científica ha puesto el foco en este riesgo teniendo en cuenta que las fechas navideñas y celebraciones asociadas son un contexto especialmente sensible al consumo de alcohol. Por ello, han insistido en recordar la importancia de no mezclar el consumo de alcohol con ningún fármaco.

Según han detallado, los peligros se acentúan para las personas mayores de 65 años, debido a que el envejecimiento hace que el metabolismo se vea enlentecido, además de que este grupo suele tomar medicamentos más proclives a interactuar con el alcohol. Por ello, González de la Peña ha llamado a "extremar las precauciones".

NÁUSEAS, VÓMITOS Y MAREOS

Los efectos adversos de la interacción entre alcohol y medicamentos dependen en gran medida del fármaco que se esté consumiendo, pero en general los más comunes son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mareos, y somnolencia; y en casos más graves hemorragias, alteraciones cardíacas o dificultad respiratoria.

González de la Peña ha expresado especial preocupación por el caso de los analgésicos y antiinflamatorios como ibuprofeno o paracetamol, ya que su uso es más común entre la población para tratar dolores o cuadros febriles. "Al tomar alcohol podría aumentarse fundamentalmente el riesgo de gastritis o úlcera gástrica, siempre y cuando su utilización sea crónica, ya que podría potenciar este efecto adverso", ha comentado.

El experto ha señalado que si la utilización de estos fármacos es puntual, el riesgo no es tan alto, pero en todo caso ha insistido en que su mezcla no es lo más aconsejable, ya que tanto el alcohol como el paracetamol se degradan en el hígado, por lo que tomarlos juntos podría sobrecargar el órgano aumentando el riesgo de toxicidad hepática.