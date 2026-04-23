Familias de menores con cáncer destinan cerca de 600.000 euros a 15 proyectos de investigación en 2025

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI) ha informado de que, a lo largo de 2025, destinó 598.000 euros a 15 proyectos de investigación psicosocial y biomédica en cáncer infantil y adolescente, con el objetivo de seguir aumentando la supervivencia.

En un comunicado, FEFCI ha detallado que sus 23 asociaciones atendieron a 7.181 menores y 19.682 familiares, gracias a la labor de 260 profesionales, que realizaron 68.143 intervenciones en las distintas áreas de actuación, como son el apoyo social, psicológico, educativo, fisioterapéutico y musicoterapia.

Según ha destacado, uno de los servicios mejor valorados son los 60 pisos de acogida gestionados por el movimiento asociativo. Estos alojamientos están destinados a las familias que deben desplazarse a otra comunidad autónoma para que sus hijos reciban la atención necesaria. De estas, 76 familias tuvieron que trasladarse específicamente para acceder a tratamientos de protonterapia.

La FEFCI también invirtió 250.000 euros durante el pasado año a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad o con escasos recursos para afrontar el impacto de un diagnóstico de cáncer pediátrico en todos los ámbitos familiares, incluido el económico.

"Las familias no solo acompañan: también están impulsando la investigación del cáncer infantil. Pero no puede recaer solo en ellas, también es imprescindible un compromiso sostenido de las administraciones públicas", ha aseverado la presidenta de la entidad, Verónica Ortiz.

En este sentido, la FEFCI ha urgido a las administraciones públicas a reforzar la inversión en investigación oncohematológica pediátrica para mejorar tratamientos, reducir secuelas y aumentar la supervivencia y calidad de vida. A pesar de los avances logrados, el cáncer infantil sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia y adolescencia en España.