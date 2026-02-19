La falta de oxígeno en el pie diabético dispara el riesgo de amputación, según la Sociedad Española de Heridas

Archivo - Pie. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MANUEL FABA - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Heridas (SEHER) ha advertido de que la isquemia o falta de riego sanguíneo, presente en casi el 70 por ciento de las personas con pie diabético, provoca una disminución del oxígeno en los tejidos que dificulta la cicatrización de las heridas, favorece la aparición de infecciones graves y aumenta de forma considerable el riesgo de amputación de la extremidad.

El pie diabético es una de las complicaciones más graves de la diabetes y una de las principales causas de amputación en todo el mundo, a pesar de que a menudo avanza sin síntomas evidentes. En este contexto, la afección centra una de las mesas científicas del XIII Congreso Nacional de la SEHER, que se celebra hasta este viernes en Zaragoza.

El pie diabético supone entre el 20 y el 40 por ciento de las complicaciones médicas de las personas con diabetes. España se sitúa como el segundo país de Europa con mayor tasa de amputaciones de la extremidad inferior relacionadas con esta enfermedad.

"Cuando los tejidos no reciben suficiente oxígeno, pierden su capacidad de defenderse y regenerarse. En el pie diabético, la hipoxia tisular convierte una pequeña herida en una lesión muy grave", ha explicado la vocal de la sociedad científica Almudena Cecilia.

La causa principal de esta falta de oxígeno es la enfermedad arterial periférica, mucho más frecuente en personas con diabetes. Esta patología estrecha u obstruye las arterias de las piernas y los pies, impidiendo que la sangre se distribuya correctamente por los tejidos.

Se estima que una de cada cinco personas con diabetes y úlcera en el pie sufrirá algún tipo de amputación, con un riesgo de reamputación del 50 por ciento a los cinco años y una mortalidad asociada que oscila entre el 52 y el 80 por ciento, cifras superiores a las de muchos tipos de cáncer.

Ante esta situación, la vocal de la Junta Directiva de la SEHER Sandra Redondo ha aseverado que la isquemia pone en peligro la vida del paciente, por lo que es esencial detectarla a tiempo y tratarla de forma adecuada para conservar la extremidad.

El dolor crónico, la pérdida de movilidad y el miedo a la amputación afectan a la autonomía personal y a la salud mental de los pacientes de pie diabético, además de impactar en su entorno familiar y en el sistema sociosanitario.

El presidente de la SEHER, Daniel Chaverri, ha subrayado que la sociedad científica considera el pie diabético una "emergencia sanitaria creciente" que requiere una respuesta "urgente, coordinada y especializada". Por ello, ha abogado por la prevención, el trabajo en equipo y la intervención precoz para reducir amputaciones y mejorar la vida de los pacientes.