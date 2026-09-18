Falta de hierro: cuáles son los nuevos valores de ferritina y cuándo indican una deficiencia

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MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La falta de hierro es uno de esos problemas que puede avanzar durante meses sin que resulte fácil identificarlo. Cansancio, debilidad, mareos o dificultad para concentrarse pueden tener múltiples explicaciones y no siempre llevan de inmediato a buscar una posible deficiencia de este mineral.

Ahora, un grupo de expertos ha puesto el foco precisamente en una de las claves para reconocerla: las pruebas que se utilizan para medir las reservas de hierro del organismo. Las nuevas recomendaciones pretenden ofrecer a los profesionales unos criterios más claros, especialmente en personas en las que detectar el problema puede resultar más complicado.

La Sociedad Americana de Hematología (ASH) ha publicado nuevas directrices clínicas para mejorar la identificación y el diagnóstico de la deficiencia de hierro en poblaciones clave, como adultos, niños pequeños, mujeres menstruantes y embarazadas, y personas con inflamación.

Las recomendaciones basadas en la evidencia de ASH se publican en 'Blood Advances', la revista revisada por pares de ASH. Las directrices fueron elaboradas por expertos de diversas especialidades médicas, con la colaboración de un paciente que ha experimentado de primera mano un diagnóstico de deficiencia de hierro.

NUEVOS UMBRALES PARA DETECTAR LA FALTA DE HIERRO

De esta forma, las nuevas guías de práctica clínica abordan desafíos de larga data en el diagnóstico de la deficiencia de hierro, incluyendo la variabilidad en las prácticas de análisis, los umbrales inconsistentes y los escenarios clínicos en los que la deficiencia de hierro puede ser difícil de identificar. La deficiencia de hierro se diagnostica mediante análisis de sangre que miden los niveles de ferritina, y las nuevas guías de ASH recomiendan umbrales de ferritina más altos para ayudar a los médicos a identificar la deficiencia de hierro de manera más temprana y precisa.

Se estima que la deficiencia de hierro afecta a una de cada tres personas, pero muchas no reciben diagnóstico ni tratamiento a pesar de la amplia gama de opciones terapéuticas disponibles. La deficiencia de hierro puede derivar en anemia ferropénica, una afección que dificulta el transporte de oxígeno en el organismo y que, si no se trata, puede provocar complicaciones potencialmente mortales.

"La deficiencia de hierro y la anemia ferropénica se encuentran entre las afecciones médicas más comunes, pero a la vez más desatendidas, a nivel mundial", informa el doctor Robert S. Negrin, presidente de la ASH.

Muchos pacientes viven con síntomas como fatiga, debilidad, mareos o dificultad para concentrarse durante meses o incluso años antes de que se les diagnostique la deficiencia de hierro. Estas directrices representan un paso importante para cerrar esa brecha, ya que ayudan a los médicos a diagnosticar la deficiencia de hierro de forma más temprana y precisa, para que más pacientes puedan recibir la atención que necesitan.

LA FERRITINA, UNA DE LAS CLAVES DEL DIAGNÓSTICO

El hierro se almacena en la proteína ferritina y es esencial para la producción de hemoglobina, una molécula que transporta oxígeno por todo el cuerpo, y para la salud del cerebro, el sistema inmunitario, los músculos, la piel, el cabello y las uñas. La deficiencia de hierro se produce cuando las reservas de hierro del cuerpo son demasiado bajas, lo que provoca síntomas como falta de energía, dificultad para respirar, taquicardia, dolor de cabeza y palidez. Si no se trata, puede derivar en anemia ferropénica, que afecta a los niveles de hemoglobina y es la enfermedad hematológica más común en todo el mundo.

Se estima que la deficiencia de hierro afecta a 10 millones de adultos en Estados Unidos y a 2 mil millones de personas en todo el mundo. Entre las personas con mayor riesgo de desarrollar deficiencia de hierro se incluyen las mujeres embarazadas o en período de menstruación, los niños y las personas con afecciones gastrointestinales, restricciones dietéticas, pérdida de sangre u otras enfermedades crónicas.

Sin embargo, muchos casos no se diagnostican, y hasta el 70% de los casos pasan desapercibidos en poblaciones de alto riesgo debido a las limitaciones en las pruebas de detección y a la variabilidad en los rangos de referencia para el diagnóstico.

LOS NUEVOS VALORES SEGÚN LA EDAD Y EL RIESGO

Para mejorar el diagnóstico de esta afección, la ASH (Sociedad Estadounidense de Hierro) elaboró una guía que establece nuevos umbrales de ferritina, es decir, valores límite por debajo de los cuales los pacientes no tienen suficiente hierro en su organismo.

Estos nuevos umbrales de ferritina sérica para el diagnóstico de la deficiencia de hierro serían: niños de 9 meses a 4 años, 20 ng/ml o menos; adultos y personas en edad fértil o embarazadas, 30 ng/ml o menos; grupos de alto riesgo, incluidas las personas con sangrado menstrual abundante y las mujeres embarazadas con anemia, 50 ng/ml o menos, adultos con inflamación, incluidos aquellos con cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad infecciosa: ferritina sérica inferior a 100 ng/mL o saturación de transferrina (proteína transportadora de hierro) inferior al 20%.

"Estos umbrales actualizados de ferritina ofrecen una guía clara en un área donde no existía consenso", resume la doctora Jacquelyn M. Powers, presidenta del comité de directrices, jefa de la sección de hematología del Texas Children's Hospital y profesora asociada del departamento de pediatría del Baylor College of Medicine.

"Esperamos que estas recomendaciones permitan a los pacientes comprender mejor y solicitar las pruebas que necesitan, y que los sistemas de salud adopten estos umbrales para el diagnóstico", concluye.