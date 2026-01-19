La falta de apoyo es el principal obstáculo para la mitad de las personas con obesidad que quieren controlar su peso

Archivo - Obesidad. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / HER HAKKI HASAN EROGLU'

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de las personas con obesidad (51%) que intentan controlar su peso y mejorar su salud como propósito de año encuentra en la falta de apoyo el mayor obstáculo para mantener sus esfuerzos, según una encuesta impulsada por la compañía Novo Nordisk.

Los resultados de la investigación, basada en la encuesta realizada a 10.452 personas con obesidad de Alemania, Italia, Polonia, Francia y España, resaltan "la profunda sensación de aislamiento y estigma" y "la urgente necesidad de replantear el debate sobre el control del peso". Para ello, proponen ir más allá de la fuerza de voluntad individual hacia un enfoque "más holístico y respaldado por el apoyo comunitario".

La directora general de Novo Nordisk en España, Paula Barriga, ha subrayado que los propósitos de año nuevo pueden "reforzar una visión dañina y simplista de la obesidad, desencadenando un sentimiento de culpabilidad en las personas que la presentan cuando los esfuerzos fracasan". Esta misma encuesta ha demostrado que el 55 por ciento de los españoles no entiende "la condición como la enfermedad crónica que es", ya que la ven como "un estilo de vida".

Además, el 86 por ciento de los encuestados cree que "las personas con obesidad experimentan un estigma de moderado a muy alto debido a su peso". De hecho, el 87 por ciento de las personas con obesidad afirma que su enfermedad les afecta negativamente a su salud mental y el 86 por ciento dice que sus interacciones sociales se ven afectadas.

La farmacéutica Novo Nordisk resalta la importancia de que las personas con obesidad, enfermedad que 1 de cada 7 padece en el mundo y que se prevé que a nivel mundial afecte a 2.000 millones de persones en la próxima década, encuentren una red apoyo conformada por "profesionales de la salud, familiares, amigos y grupos comunitarios" que permita promover una salud sostenible a largo plazo.

"Es fundamental poder pasar de un enfoque donde la pérdida de peso depende solo de la persona a otro que tenga en cuenta el acompañamiento y que resulte más compasivo, eficaz y que contemple la base científica para su abordaje", ha seguido Barriga.

Según esta encuesta, realizada por la empresa de investigación de mercados Focal Data y en la que participaron 2.000 españoles con obesidad, el 36 por ciento de los encuestados españoles desconocía que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica la obesidad como una enfermedad crónica compleja, lo que alimenta el mensaje erróneo de "comer menos y moverse más".