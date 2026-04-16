Fallece María Caamaño, la joven 'princesa futbolera' con sarcoma de Ewing

Archivo - La galardonada María Caamaño Múñez, por el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024, durante la entrega de los Premios Castilla y León 2024, en el Centro Cultural Miguel Delibes, a 18 de junio de 202 - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

SALAMANCA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La niña María Caamaño Múñez ha fallecido en la mañana de este jueves, 16 de abril, a los 13 años víctima de un Sarcoma de Ewing, un tumor óseo o de tejidos blandos muy agresivo que afecta principalmente a niños y que le fue diagnosticado en 2019, con solo siete años.

Ha sido su familia, padres y hermana, la que a través de una publicación en las redes sociales de la niña ha informado de la muerte de María: "Afición, hoy no es María quien os escribe, hoy os escribimos su equipo titular. Después de lo mucho que disfrutó con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de María empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante. Pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, María ya está descansando", han escrito.

Además, sus familiares han querido agradecer a todos los que han estado apoyando siempre, día a día, a la niña "en este largo partido y a todos los equipos médicos con los que hemos tratado durante estos 2.392 días".

La despedida, como ella decía siempre, ha sido una petición para seguir "sonriendo", además de insistir en que "sin investigación no hay vida".

Tanto María como su familia han luchado por recaudar fondos para la investigación del sarcoma de Ewing y otros tipos de cáncer infantil, para lo que crearon la Fundación 'La Sonrisa de María'. Fruto de su esfuerzo, en julio del pasado año se inauguró 'el Jardín de María' un espacio lúdico y educativo para niños en el Hospital de Salamanca en un acto presidido por Alfonso Fernández Mañueco.

La menor fue galardonada con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales de Castilla y León en la última edición.

María Caamaño, con una familia de mucha tradición futbolera -su tío Ángel Caamaño fue portero de la UD Salamanca- era una gran aficionada al balompié. De hecho, su imagen levantando la Eurocopa que la Selección Española ganó en el año 2024 la hizo muy popular.