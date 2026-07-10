Fallece el hombre de 84 años con fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) que estuvo ingresado en Salamanca

Tick - parasitic arachnid blood-sucking carrier of various diseases. - VIKTORCAP@GMAIL.COM

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 84 años que fue atendido en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca por una picadura de garrapata y que dio positivo en fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) ha fallecido en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, al que había sido trasladado tras dar positivo.

Así lo ha comunicado la Junta quien ha explicado que la Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad en la provincia salmantina, en colaboración con los profesionales sanitarios del Complejo Asistencial, identificaron a los contactos esta persona para indicarles el seguimiento a realizar.

El protocolo consiste en vigilar periódicamente su temperatura corporal y comunicar a su epidemiólogo de referencia cualquier cambio en su estado de salud.

Tan pronto como se estableció la sospecha de este posible caso, la Junta puso en marcha el protocolo de actuación y coordinación entre las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad de Castilla y León, y se remitierono muestras sanguíneas del afectado al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda (Madrid), del Instituto de Salud Carlos III, quienes confirmaron que se trata de una infección por el virus de Crimea-Congo.