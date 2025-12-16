Los factores laborales influyen en el riesgo de desarrollar Covid persistente, según un estudio

Varias personas con mascarilla a su salida del Hospital Universitario Vall d'Hebron, a 9 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), impulsado por la Fundación La Caixa, ha revelado que los factores relacionados con el trabajo desempeñan un papel significativo e independiente en el riesgo de desarrollar Covid persistente.

Los resultados, publicados en la revista 'BMJ Occupational & Environmental Medicine', destacan que una parte "sustancial" de Covid persistente podría prevenirse mediante medidas y políticas específicas en el lugar de trabajo, informa ISGlobal en un comunicado de este martes.

DATOS DE MÁS DE 2.000 PERSONAS

El análisis incluyó a 2.054 personas adultas empleadas de la cohorte Covicat, con datos de Catalunya, que habían tenido una infección confirmada por Sars-Cov-2, tenían entre 18 y 70 años al inicio del estudio, respondieron a las tres encuestas de seguimiento (2020-2023) y aportaron información laboral completa.

De ellas, 486 (23,7%) desarrollaron Covid persistente; la mayoría presentó síntomas neurológicos (64%), seguidos por musculoesqueléticos (38%) y respiratorios (28%).

FACTORES DE RIESGO

Entre los factores individuales asociados a un mayor riesgo de Covid persistente se encontraron ser mujer, tener bajo nivel educativo, obesidad, multimorbilidad y haber experimentado infecciones por Sars-Cov-2 más frecuentes o más graves.

En cambio, la vacunación contra el Covid-19 antes de la infección, haber pasado la primera infección durante la ola Ómicron y una mayor edad fueron factores protectores.

OCUPACIÓN Y PROTECCIÓN

La ocupación también surgió como un determinante "fuerte e independiente": las personas con trabajos considerados de alto riesgo frente al Covid-19 tuvieron un 44% más de probabilidades de desarrollar Covid persistente en comparación con quienes trabajan en ocupaciones de bajo riesgo.

Trabajar presencialmente en lugar de teletrabajar aumentó el riesgo un 57%; el uso infrecuente o inconsistente de mascarillas FFP2o FFP3 lo incrementó hasta un 52%, y desplazarse regularmente en transporte público lo aumentó un 58%.

El grupo de ocupaciones con mayor riesgo incluyó profesionales sanitarios y de servicios sociales, docentes, personal de comercio minorista, transporte y seguridad.

"COHERENTES CON LA EVIDENCIA INTERNACIONAL"

La primera autora del estudio e investigadora en la Universidad de Turín (Italia), Sara de Matteis, ha señalado que los resultados son "coherentes con la evidencia internacional emergente", y sugieren varios mecanismos a través de los cuales las exposiciones laborales pueden influir en el desarrollo del Covid persistente.

Entre los posibles mecanismos se incluyen una mayor exposición viral en profesiones con alto contacto con pacientes y público, y una respuesta inmunitaria debilitada debido a altas demandas físicas o estrés laboral.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Los resultados refuerzan la necesidad de medidas en el ámbito laboral, como el uso adecuado de equipos de protección personal, mascarillas y estrategias para reducir el contacto estrecho, no solo para prevenir la infección, sino también para mitigar las consecuencias a largo plazo.

El investigador de ISGlobal y coautor del estudio, Manolis Kogevinas, ha apuntado que dados que los factores laborales son modificables, los resultados indican que la carga asociada al Covid persistente podría evitarse "con medidas específicas".

Los autores llaman a reforzar las campañas de vacunación, proporcionar mascarillas y realizar chequeos de salud periódicos para ocupaciones de alto riesgo, e instan a los responsables políticos a "ampliar el reconocimiento y la compensación" del Covid persistente ligada al empleo.