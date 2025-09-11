Los factores del cáncer colorrectal de aparición temprana podrían originarse en la infancia, según un estudio

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los factores contribuyentes del cáncer colorrectal de aparición temprana pueden originarse en etapas tempranas de la vida y reflejar exposiciones cuyo efecto comienza en la juventud y se acumula a lo largo de la vida, según indica un nuevo estudio de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer cáncer más común diagnosticado a nivel mundial y la segunda causa más común de muerte por cáncer. En muchos países de altos ingresos, las tasas de incidencia de CCR en personas mayores (de 50 años o más, también definido como cáncer colorrectal de inicio tardío, se han estabilizado o disminuido en los últimos años. En cambio, existe evidencia creciente de un aumento en las tasas de incidencia de CCR de inicio temprano, es decir, antes de los 50 años.

La investigación sugiere la existencia de efectos significativos relacionados con la edad, el período y la cohorte en la incidencia del cáncer colorrectal de aparición temprana en Australia, Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Así lo indican los resultados de una nueva comunicación breve publicada en la revista 'Journal of the National Cancer Institute'. Los hallazgos implican tendencias crecientes impulsadas por nuevas exposiciones desconocidas que se producen en la infancia o en la edad adulta muy temprana y que pueden acumularse a lo largo de la vida.

Este es el primer estudio que aplica un modelo formal de edad-período-cohorte para examinar las tendencias del cáncer colorrectal en estos países. El equipo de investigación evaluó las tendencias por país y por sexo. Descubrieron que el aumento comenzó entre las cohortes nacidas entre 1955 y 1960 en los cuatro países.

Por su parte, la tasa de aumento en los últimos años fue de alrededor del 4-5 por ciento anual (6% anual en Inglaterra) y fue aún mayor entre los adultos muy jóvenes. El estudio demostró que el aumento es similar tanto en hombres como en mujeres.

Todos los países mostraron un aumento en la incidencia de cáncer colorrectal de aparición temprana en cohortes de nacimiento sucesivas desde 1960, y los nacidos en la década de 1990 enfrentaron riesgos al menos cinco veces mayores que los nacidos en la misma década.

"Las generaciones nacidas alrededor de 1960 (1955 en EEUU) y después parecen tener un mayor riesgo de CCR en comparación con las nacidas antes", aseguran los investigadores.

El equipo de investigación estima que, si estas tendencias continúan, la incidencia del cáncer colorrectal de aparición temprana se duplicará aproximadamente cada 15 años en los cuatro países y en ambos sexos. Así, aseguran que estos resultados tienen importantes implicaciones para la gestión y la comprensión de este aumento en la incidencia del cáncer colorrectal de aparición temprana, así como para la estrategia de búsqueda de la causa o causas subyacentes que impulsan estos aumentos.