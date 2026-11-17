Archivo - Imagen de recurso de una mujer embarazada. - NATALIADERIABINA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición a sustancias químicas que alteran el funcionamiento del sistema hormonal, conocidas como disruptores endocrinos, puede comenzar antes del nacimiento y provocar efectos sobre la salud humana y el medio ambiente más amplios de lo que se creía hasta ahora, según un nuevo informe publicado este martes por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estas sustancias químicas se han detectado en la sangre, la leche materna y la sangre del cordón umbilical. Según los expertos, la exposición temprana, que en ocasiones se produce antes del nacimiento, puede provocar alteraciones hormonales con efectos duraderos en el desarrollo cerebral, el crecimiento y la salud reproductiva.

"Lo que hace especialmente preocupantes a los disruptores endocrinos es que pueden interferir en las hormonas que regulan numerosas funciones esenciales tanto en los seres humanos como en la fauna silvestre, desde el desarrollo y la reproducción hasta el metabolismo y el comportamiento. Estos efectos pueden ser duraderos y, en algunos casos, irreversibles", ha advertido la directora de la División de Industria y Economía del PNUMA, Sheila Aggarwal.

Según ha indicado Aggarwal, muchas exposiciones a estas sustancias químicas se producen a través de productos de uso cotidiano. "Las empresas que diseñan y fabrican estos productos tienen más capacidad que casi cualquier otro actor para elegir o modificar las sustancias químicas que incorporan", ha añadido.

El informe, publicado este martes, constituye la primera actualización mundial desde la evaluación conjunta del PNUMA y la OMS de 2012. El documento concluye que más de una década de investigación ha reforzado y ampliado las pruebas que relacionan estas sustancias químicas con efectos perjudiciales para las personas y la fauna silvestre.

Así, el trabajo destaca que las evidencias son cada vez más sólidas respecto a la relación entre la exposición a los disruptores endocrinos y sus efectos sobre la fertilidad y el desarrollo reproductivo, el desarrollo cerebral y la función neurológica, la regulación de la tiroides y de otras hormonas, el metabolismo, el sistema inmunitario y la salud cardiovascular.

Entre los nuevos ámbitos de preocupación figuran la enfermedad hepática metabólica y los posibles efectos sobre los riñones, aunque todavía persisten importantes lagunas científicas.

"Proteger la salud significa prevenir las exposiciones perjudiciales antes de que se produzcan. Las crecientes evidencias sobre los disruptores endocrinos ponen de relieve la importancia de identificar los riesgos de forma temprana, reforzar la vigilancia científica y garantizar que las sustancias químicas utilizadas en los productos cotidianos sean seguras, especialmente para las mujeres embarazadas, los niños y las generaciones futuras", ha afirmado Bruce Gordon, director en funciones del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático, Una Salud y Migración de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

EFECTOS EN ANIMALES

El informe también resalta que los efectos van mucho más allá de la salud humana. En peces, aves, anfibios y mamíferos, la exposición a los disruptores endocrinos se ha relacionado con alteraciones de la reproducción, el desarrollo y el comportamiento.

En todo el mundo hay más de 350.000 sustancias químicas y mezclas registradas para su producción y uso, pero solo una pequeña parte ha sido evaluada para determinar sus propiedades como disruptores endocrinos.

La evaluación también destaca el creciente conocimiento de que las personas y la fauna silvestre están expuestas a mezclas de sustancias químicas, en lugar de a una sola sustancia cada vez. Sin embargo, muchos sistemas reguladores siguen evaluando los productos químicos de forma individual.

MEDIDAS PRÁCTICAS

El PNUMA también publica un informe complementario que traduce los hallazgos científicos en propuestas de medidas prácticas dirigidas a los responsables políticos en ámbitos como los envases alimentarios, los cosméticos, los juguetes, los textiles, la sanidad, la agricultura, los productos farmacéuticos y la gestión de residuos, entre otros.

Ambos informes se presentan durante la primera Conferencia Internacional del Marco Mundial sobre Productos Químicos, que se celebra en Ginebra del 16 al 20 de noviembre y reúne a gobiernos, representantes de la industria y organizaciones de la sociedad civil para acelerar las medidas encaminadas a conseguir un planeta libre de los daños causados por los productos químicos y los residuos.