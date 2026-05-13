La exposición a contaminación y estrés laboral durante el embarazo, investigada por su relación con el autismo

Archivo - Niño autista. - XESAI/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El trastorno del espectro autista (TEA) es una afección del neurodesarrollo que dura toda la vida y se caracteriza por una comunicación social deficiente y comportamientos restringidos o repetitivos.

Las madres que trabajan en empleos donde están expuestas con frecuencia a sustancias químicas tóxicas o experimentan altos niveles de estrés tienen mayores probabilidades de tener un hijo con trastorno del espectro autista (TEA), según sugieren los hallazgos de una investigación original de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins (Estados Unidos).

El trabajo se publica en la revista 'Occupational & Environmental Medicine'. Estudios previos han mostrado posibles asociaciones entre algunas ocupaciones maternas y el trastorno del espectro autista (TEA) en el niño, pero sus resultados son inconsistentes. Sin embargo, estos estudios previos solían utilizar muestras pequeñas o se basaban en datos de exposición autoinformados. Además, no evaluaban el momento de la exposición laboral durante las diferentes etapas del desarrollo.

Para superar estas limitaciones, los investigadores del nuevo estudio examinaron datos sobre las ocupaciones que desempeñaban las madres antes de la concepción, durante el embarazo y durante la infancia, para investigar cualquier impacto en el neurodesarrollo de la descendencia.

Se obtuvieron datos de 1.702 casos de trastorno del espectro autista (TEA) en niños nacidos entre 1973 y 2012 en Dinamarca. Estos casos se compararon con 108.532 controles según el sexo y el año de nacimiento. Los historiales laborales de las madres se obtuvieron del Registro de Fondos de Pensiones danés y se agruparon en siete categorías ocupacionales.

El setenta por ciento de los casos de TEA y de los controles eran varones, y una gran proporción (46%) nacieron en la década de 1990. En su análisis, los investigadores también tuvieron en cuenta posibles factores de confusión, como la edad de las madres, los antecedentes de trastornos neuropsiquiátricos, si fumaron durante el embarazo y su estatus socioeconómico.

El estudio reveló que la probabilidad de tener un hijo con TEA aumentaba en las madres que trabajaron desde antes de la concepción hasta la infancia en el transporte terrestre, la administración pública y las fuerzas armadas.

Según el estudio, trabajar en ocupaciones militares o de defensa antes o durante el embarazo aumentaba en un 59% las probabilidades de que un niño fuera diagnosticado con TEA (Trastorno del Espectro Autista). Las madres que trabajaban en el transporte terrestre, donde podían estar expuestas a productos de combustión, tenían un 24% más de probabilidades de tener un hijo con TEA (Trastorno del Espectro Autista).

El estudio reveló que trabajar en el sector judicial, antes de la concepción y durante el embarazo, aumentaba en un 59% la probabilidad de que sus hijos tuvieran un trastorno del espectro autista (TEA).

Se observaron asociaciones para las ocupaciones desempeñadas un año antes de la concepción, durante el embarazo y durante la infancia, aunque las asociaciones se debilitaron durante la infancia del niño.

El estudio no halló ninguna relación entre el TEA y el hecho de que la madre trabajara en la agricultura, donde podría haber estado expuesta a pesticidas. Tras considerar otros factores de confusión, no se encontró una mayor probabilidad de diagnóstico de TEA relacionada con ocupaciones como el transporte aéreo, la industria química y los servicios de limpieza.

Los investigadores sugieren que trabajar en ocupaciones relacionadas con la defensa puede implicar la exposición a múltiples riesgos, como el plomo procedente del manejo de artillería y de los ejercicios de entrenamiento, los gases de escape y los disolventes industriales.

De igual modo, las madres empleadas en el transporte terrestre y aéreo también podrían estar expuestas a los gases de escape y a las partículas contaminantes, según su teoría.

Los investigadores sugieren que el estrés laboral (al igual que para quienes trabajan en el sector judicial) también puede contribuir a la fatiga y el malestar materno, y puede afectar negativamente al neurodesarrollo infantil, por ejemplo, a través de una mayor inflamación durante el embarazo.

LOS CIENTÍFICOS LANZAN UNA ADVERTENCIA IMPORTANTE SOBRE LOS RESULTADOS

Este es un estudio observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre causa y efecto. Una limitación del estudio fue que las ocupaciones se basaron en categorías industriales y no incluyeron información detallada sobre los puestos de trabajo ni las tareas realizadas. Asimismo, los resultados del estudio podrían no ser generalizables a poblaciones fuera de Dinamarca.

Los investigadores concluyen: "Las ocupaciones maternas con exposición frecuente a sustancias tóxicas y productos de combustión, así como las ocupaciones con alto nivel de estrés, podrían contribuir al riesgo de trastornos del neurodesarrollo".

Sugieren que los estudios futuros deberían investigar exposiciones específicas, tanto individualmente como en conjunto, para determinar cuáles tienen el mayor impacto en la probabilidad de que la descendencia desarrolle un trastorno del espectro autista (TEA).