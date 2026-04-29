La exposición a la contaminación del aire en el útero está relacionada con un peor desarrollo del lenguaje

Contaminación ciudad - JOSE GONZALEZ BUENAPOSADA/ ISTOCK

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bebés expuestos a altos niveles de contaminación atmosférica en el útero muestran signos de desarrollo más lentos a los 18 meses que aquellos expuestos a niveles más bajos, según un estudio del King's College de Londres (Reino Unido).

El trabajo, se publica en 'Journal of Physiology', es el primer trabajo en investigar la exposición a la contaminación y el desarrollo, midiendo las habilidades lingüísticas y motoras de los bebés cuyas madres estuvieron embarazadas en la capital.

La exposición a la contaminación durante el primer trimestre del embarazo (desde la concepción hasta la semana 12/13), emitida por fuentes como el tráfico, se relacionó con peores habilidades lingüísticas a los 18 meses.

Esta investigación es también la primera en analizar si nacer prematuramente modifica el impacto de la exposición a la contaminación durante el embarazo. El estudio reveló que la contaminación tuvo un impacto aún mayor en los bebés prematuros, quienes mostraron un menor desarrollo motor y lingüístico.

La investigación se centra en el mismo grupo de bebés que presentaban diferencias en el tamaño de su estructura cerebral, atribuidas a la exposición a la contaminación durante la gestación. La doctora Alexandra Bonthrone, autora principal del estudio, quien lo realizó en la Escuela de Ingeniería Biomédica y Ciencias de la Imagen del King's College de Londres, declara: "Queríamos determinar si los niveles de contaminación atmosférica se relacionaban con las capacidades cognitivas, lingüísticas y motoras en este periodo crítico de la primera infancia. Los primeros 1000 días, desde la concepción hasta los dos años de edad, influyen en la salud cerebral y el comportamiento a largo plazo".

En el estudio participaron 498 bebés del Gran Londres, reclutados en el Hospital St. Thomas entre 2015 y 2020. De esta cohorte, 125 nacieron prematuramente, y dentro de este grupo, 54 nacieron con menos de 32 semanas de gestación, lo que se conoce como "muy y extremadamente prematuros". Los bebés se sometieron a una prueba clínica estándar de desarrollo, conocida como Escalas Bayley, que mide las habilidades cognitivas, lingüísticas y motoras; una puntuación de 100 refleja el promedio de la población.

Las personas expuestas a altos niveles de contaminación durante el primer trimestre del embarazo obtuvieron, en promedio, entre 5 y 7 puntos menos en las pruebas de lenguaje en comparación con los bebés expuestos a bajos niveles de contaminación. No se observó ninguna relación con la contaminación durante el segundo y tercer trimestre.

Los bebés prematuros expuestos a los niveles más altos de contaminación en el útero durante todo el embarazo obtuvieron, en promedio, 11 puntos menos en habilidades motoras que aquellos expuestos a niveles bajos.

La doctora Bonthrone incide: "Si bien los bebés prematuros ya tienen una mayor probabilidad de presentar dificultades en el desarrollo motor, ajustamos los datos para tener en cuenta diferentes factores clínicos, como el tiempo que pasan con asistencia respiratoria, para confirmar la relación entre la contaminación del aire y el desarrollo motor".

El equipo del King's College colaboró ??con el Grupo de Investigación Ambiental del Imperial College de Londres para medir los contaminantes. El London Air Pollution Toolkit modela los niveles de contaminación en función del volumen de tráfico y la velocidad media de circulación. Esto permitió a los investigadores estimar la cantidad de contaminación a la que estuvieron expuestas las madres durante el embarazo según su código postal.

Los niveles registrados en este estudio sobre niños pequeños nacidos en el Gran Londres entre 2015 y 2020 se encontraban dentro de los límites anuales establecidos por el Gobierno en la legislación de 2010 sobre calidad del aire, aunque son superiores a los niveles seguros establecidos por la OMS en 2021. Entre los contaminantes analizados se encontraban las partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno, emitidos por los tubos de escape del tráfico. Las diminutas partículas de estas moléculas pueden ser inhaladas por los seres humanos. La inhalación de contaminación atmosférica es el segundo factor de riesgo más importante de muerte en niños menores de 5 años a nivel mundial, solo superado por la desnutrición, según el Informe sobre el Estado del Aire a Nivel Mundial.

Bonthrone añade: "En esta etapa, es demasiado pronto para saber si estos bebés alcanzarán el nivel de sus compañeros; la única manera de saberlo será estudiarlos más adelante en la infancia. Es posible que las diferencias en el desarrollo tengan repercusiones en la educación y el procesamiento de la información, pero no lo sabremos con certeza hasta que realicemos estudios futuros".

La autora principal, la profesora Serena Counsell, de la Escuela de Ingeniería Biomédica y Ciencias de la Imagen del King's College de Londres, añade: "Este trabajo se suma a la creciente evidencia de que la exposición materna a altos niveles de contaminación atmosférica derivada del tráfico puede estar asociada con alteraciones en el desarrollo de sus hijos. Reducir la exposición materna a la contaminación atmosférica debería ser una prioridad de salud pública".

Por su parte, el profesor Frank Kelly, del Grupo de Investigación Ambiental del Imperial College de Londres, agrega: "Este estudio demuestra que, incluso dentro de los niveles de contaminación atmosférica que actualmente consideramos "legales", se observan impactos medibles en el cerebro en desarrollo. Esto debería cambiar radicalmente nuestra concepción de la calidad del aire "aceptable" para las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Mejorar la calidad del aire no se trata solo de cielos más limpios; se trata de brindar a cada niño el mejor comienzo posible en la vida".

El estudio más reciente forma parte de una investigación más amplia que sigue a una cohorte de niños a los que se les realizaron resonancias magnéticas cerebrales antes o poco después del nacimiento, conocida como el Proyecto de Conectoma Humano en Desarrollo .