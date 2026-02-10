Las exploraciones PET/CT de PSMA de rutina podrían ayudar a tratar el cáncer de próstata recurrente

Archivo - Prostata - MAGICMINE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la UCLA (Estados Unidos) han descubierto que las exploraciones PET/CT de PSMA de rutina podrían ayudar a los médicos a seleccionar enfoques de tratamiento para obtener los mejores resultados a largo plazo en pacientes con cáncer de próstata recurrente después de la extirpación quirúrgica de la próstata.

Tal y como se publica en 'JNCCN-Journal of the National Comprehensive Cancer Network' el trabajo descubre que la incorporación de información de las exploraciones PET/CT del antígeno de membrana específico de la próstata (PSMA) puede predecir la supervivencia libre de progresión (SLP) y guiar la planificación del tratamiento en pacientes con niveles crecientes del antígeno específico de la próstata (PSA) después de la extirpación de la próstata.

Los investigadores utilizaron datos clínicos retrospectivos de 113 pacientes tratados por cáncer de próstata en el Centro Oncológico Integral Jonsson de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) de Estados Unidos. Todos fueron estadificados mediante tomografías PET/TC con PSMA para detectar enfermedad recurrente.

Según el análisis exploratorio, los pacientes sin enfermedad visible en las exploraciones (T0N0M0) presentaron la SLP más favorable, y la radioterapia pélvica completa (WPRT) no aportó un beneficio significativo en comparación con la radioterapia del lecho prostático sola. Sin embargo, la WPRT sí mejoró significativamente la SLP en pacientes con enfermedad local visible (TrN0M0). En pacientes con enfermedad ganglionar o metastásica a distancia visible en las exploraciones, la terapia de deprivación androgénica (TDA) se asoció significativamente con una mejor SLP. Por lo tanto, las exploraciones PET/TC con PSMA podrían ayudar a adaptar mejor el tratamiento para la recurrencia en esta población de pacientes.

"Esta investigación destaca la importancia de facilitar las exploraciones PET/TC con PSMA de rutina en pacientes con recurrencia bioquímica de cáncer de próstata tras la extirpación quirúrgica de la glándula prostática", declara el doctor John Nikitas, investigador principal del Centro Oncológico Integral Jonsson de UCLA.

"La información obtenida de estas exploraciones está estrechamente relacionada con los resultados a largo plazo y modifica con frecuencia las recomendaciones de tratamiento. Observamos que otras medidas, como los niveles de PSA, no se asociaron estrechamente con la respuesta a largo plazo a la terapia secundaria o de rescate".

Los investigadores señalaron que al utilizar exploraciones PET/CT, podrían adaptar las terapias no sólo para lograr mejores resultados sino también para reducir los efectos secundarios al evitar cualquier tratamiento que tenga menos probabilidades de ser efectivo.